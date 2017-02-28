Хозяйственное право и процесс

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Частная практика

№ 9 (1001) Хозяйственное право и процессот 28/02/17 (Частная практика)

Юристы ILF участвуют в разработке законопроекта об энергетических кооперативах

Юридическая фирма ILF приняла участие в обсуждении стратегии развития энергетических кооперативов на Украине во время встречи главы Государственного агентства энергоэффективности и энергосбережения Украины с представителями бизнеса и общественности. Эксперты ЮФ ILF совместно с организацией Greencubator помогают сделать первые шаги по созданию таких кооперативов на Украине.

Во время встречи эксперты презентовали концепцию законопроекта «О потребительских энергетических кооперативах». По итогам встречи участники договорились привлечь представителей Госэнергоэффективности к работе над концепцией и текстом законопроекта, а также организовать совместные мероприятия для популяризации энергетических кооперативов в регионах Украины.





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