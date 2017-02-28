Хозяйственное право и процесс

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Частная практика

№ 9 (1001) Хозяйственное право и процессот 28/02/17 (Частная практика)

Конференц-залп

Адвокаты Киевской области выразили доверие руководящему составу органов самоуправления, переизбрав его на новую каденцию

Светлана Тарасова

«Юридическая практика»



18 февраля с.г. состоялась Отчетно-выборная конференция адвокатов Киевской области. Напомним, что решение о созыве конференции было принято в неимоверно короткие сроки с целью ликвидации «дуализма» власти в КДКА Киевской области на заседании Совета адвокатов Украины (САУ) 17 ноября 2016 года.

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