Хозяйственное право и процесс

Частная практика
Конференц-залп
Адвокаты Киевской области выразили доверие руководящему составу органов самоуправления, переизбрав его на новую каденцию
18 февраля с.г. состоялась Отчетно-выборная конференция адвокатов Киевской области. Напомним, что решение о созыве конференции было принято в неимоверно короткие сроки с целью ликвидации «дуализма» власти в КДКА Киевской области на заседании Совета адвокатов Украины (САУ) 17 ноября 2016 года.
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