Хозяйственное право и процесс

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№ 9 (1001) Хозяйственное право и процессот 28/02/17 (Самое важное)

Неоправданный шаг

Пожалуй, самым приоритетным направлением реформирования государственных органов сегодня можно считать борьбу с коррупцией. В течение последних лет мы наблюдаем ряд законодательных изменений, следствием чего, в частности, стало создание профильных органов, основной целью деятельности которых является борьба с коррупцией.

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