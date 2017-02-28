Хозяйственное право и процесс

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№ 9 (1001) Хозяйственное право и процессот 28/02/17 (Самое важное)

Возвратное движение

23 февраля с.г. Высший совет правосудия принял решение вернуть в Высшую квалификационную комиссию судей материалы в отношении 75 кандидатов на должности судей, не назначенных на должности до изменения законодательства.

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