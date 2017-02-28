Хозяйственное право и процесс

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Отчетная запись
Обнародована отчетность о состоянии осуществления правосудия за прошлый год: о чем говорят статистические показатели уголовного судопроизводства?
Традиционно в конце зимы Государственная судебная администрация Украины презентует плоды работы судебной системы за предыдущий год в цифрах. Не нарушили этот статистический ритуал и в этом году: на веб-портале судебной власти Украины была обнародована отчетность о состоянии осуществления правосудия в нашем государстве за 2016 год. Отчеты содержат обобщенные сведения о результатах рассмотрения местными и апелляционными судами административных, уголовных, хозяйственных, гражданских дел и дел об административных правонарушениях.
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