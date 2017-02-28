Хозяйственное право и процесс

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№ 9 (1001) Хозяйственное право и процессот 28/02/17 (Самое важное)

Война миров

По мнению участников круглого стола, взаимоотношения адвокатов, судей и правоохранителей иначе как войной назвать нельзя

Юлия Шешуряк

«Юридическая практика»



С целью налаживания коммуникации между адвокатами, судьями и правоохранительными органами Ассоциация адвокатов Украины (ААУ) 24 февраля с.г. провела круглый стол «Деятельность адвоката в работе с судебными и правоохранительными органами: война и мир». Вот только война есть, а мира нет, и, судя по выступлениям адвокатов, в ближайшей перспективе не ожидается, поэтому более уместно назвать сложившуюся ситуацию «войной миров»: адвокатского, судейского и правоохранительного.

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