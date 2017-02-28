Хозяйственное право и процесс

Рабочий график
КАЛЕНДАРЬ на неделю
ВТОРНИК. 28 февраля
МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
КИЕВ: Комитет Ассоциации юристов Украины по медицинскому праву, Общественный совет при Киевской городской государственной администрации и ОО «Общественная инициатива «Право на здоровье» организовывают заседание на тему «Гарантированный пакет медицинских услуг: нынешние реалии».
Место проведения: ул. Крещатик, 36
ПАРТНЕРСКАЯ МЕДИАЦИЯ
ХАРЬКОВ: Отделение Ассоциации юристов Украины в Харьковской области организовывает круглый стол на тему «Партнерская медиация и ее использование во время создания бизнеса».
Место проведения: ул. Науки, 9а
ДОСТУП К ЭТОМУ МАТЕРИАЛУ ПЛАТНЫЙ
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