Хозяйственное право и процесс

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Рабочий график

№ 9 (1001) Хозяйственное право и процессот 28/02/17 (Рабочий график)

КАЛЕНДАРЬ на неделю

1500 МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ КИЕВ: Комитет Ассоциации юристов Украины по медицинскому праву, Общественный совет при Киевской городской государственной администрации и ОО «Общественная инициатива «Право на здоровье» организовывают заседание на тему «Гарантированный пакет медицинских услуг: нынешние реалии». Место проведения: ул. Крещатик, 36 1700 ПАРТНЕРСКАЯ МЕДИАЦИЯ ХАРЬКОВ: Отделение Ассоциации юристов Украины в Харьковской области организовывает круглый стол на тему «Партнерская медиация и ее использование во время создания бизнеса». Место проведения: ул. Науки, 9а

ДОСТУП К ЭТОМУ МАТЕРИАЛУ ПЛАТНЫЙ

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