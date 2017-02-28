Хозяйственное право и процесс

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№ 9 (1001) Хозяйственное право и процессот 28/02/17 (Рабочий график)

Милицейское будущее

11-00-КИЕВ: Тема будущего налоговой милиции уже второй месяц обсуждается в информационном пространстве. На прошлой неделе не нашлось политической воли, чтобы вернуть полномочия налоговой милиции и тем самым устранить «техническую ошибку», допущенную парламентариями в конце 2016 года. Тем не менее перспективы создания финансовой полиции весьма призрачны.

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