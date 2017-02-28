Хозяйственное право и процесс

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Отрасли практики

№ 9 (1001) Хозяйственное право и процессот 28/02/17 (Отрасли практики)

Сетевая плата

Упрощение присоединения к электросети положительно скажется на позициях Украины в рейтинге Doing Business, однако может привести к значительному повышению стоимости подключения

Виталия Каргова

Специально для «Юридической практики»



На одном из своих последних заседаний Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), утвердила удельную стоимость нестандартного присоединения к электрическим сетям на 2017 год. И, похоже, за устойчивое функционирование рынка услуг придется заплатить повышением стоимости присоединения солнечных и ветряных электростанций в несколько раз. В то же время менее чем через два месяца в нашей стране должно заработать «единое окно»,

через ко­торое биз­­нес, представляющий «зе­леную» энергетику, сможет подавать до­кументы, необходимые для подключения новых объектов к сетям НЭК «Укрэнерго». Это обещание недавно было озвучено руководством компании в связи с началом тестирования работы «единого окна». Как это влияет на привлечение инвестиций в украинскую экономику, с какими трудностями сталкивается бизнес сегодня, а также чего ждать от последних регуляторных изменений, попробуем разобраться.

Изношенное наследие

Оценивая Украину как возможную юрисдикцию для создания своего производства, например при строительстве нового объекта промышленности, иностранный инвестор обязательно анализирует цель проекта, техническое описание, стоимость, минимально необходимую площадь участка, установленную мощность, срок окупаемости.

Одним из ключевых факторов в контексте оценки денежных и временных затрат (без которых инвестору невозможно составить исчерпывающий бизнес-план) является процедура подключения к электросети, которая, к сожалению, вызывает сегодня множество обоснованных нареканий.

По разным данным, около 70–80 % электросетей очень изношены, эксплуатировались без модернизации и являются инфраструктурным наследием СССР. А в рейтинге Doing Business в 2017 году Украина заняла 130-е место среди 189 стран по направлению «подключение к электросети».

Средний срок подключения в нашей стране составил 281 день — это одна из самых длительных процедур по подключению к электросетям в мире! Для сравнения: в Корее можно подключиться к электросетям за 18 дней, в Гватемале — за 39, а в Австрии — за 23 дня. Проблемными остаются даже вопросы формирования стоимости подключения.

Нестандартно всегда сложней

В зависимости от объема необходимой мощности и расстояния до точки присоединения украинское законодательство (Правила присоединения электроустановок к электрическим сетям, утвержденные постановлением НКРЭ от 17 января 2013 года № 32) различает стандартное и нестандартное присоединение.

Стандартным считается присоединение в случае, если его электрическая мощность составляет до 50 кВт включительно, а расстояние до точки присоединения не превышает 300 м по прямой линии. К нестандартному присоединению относятся показатели, превышающие такой «стандарт». Также нестандартным считается присоединение электроустановок, предназначенных для производства электроэнергии с использованием альтернативных источников.

Такое деление важно для расчета стоимости подключения к электросети. И если процедура расчета стоимости для стандартного присоединения вполне понятна и проводится в соответствии с установленными для регионов и областей ставками (которые, согласно постановлению НКРЭКУ от 22 декабря 2015 года № 3019, определяются категориями надежности электроснабжения и степенью напряжения в точке присоединения), то просчитать цену нестандартного присоединения намного сложнее.

«Нестандартная» стоимость рассчитывается энергоснабжающей организацией (облэнерго) на основе разработанной проектно-сметной документации и Методики расчета платы за присоединение электроустановок к электрическим сетям, утвержденной постановлением НКРЭ от 12 февраля 2013 года № 115.

До ноября 2016 года как иностранному, так и украинскому инвестору при подготовке бизнес-плана было довольно сложно ответить на вопрос, во сколько обойдется в рамках реализации проекта присоединение к электрической сети, ведь стоимость нестандартного присоединения определялась в каждом конкретном случае на основе проектной документации. В то же время без такой информации невозможно было сделать точные просчеты финансовой модели.

Надежды на упрощение

7 ноября 2016 года постановлением № 1946 регулятор несколько упростил правила присоединения к электросети для мощностей от 160 до 5000 кВт. Тогда же представители Комиссии заявили, что утвержденные постановлением изменения в Методике помогут Украине значительно подняться в рейтинге Doing Business.

В частности, были установлены четкие требования к техническим условиям, которые среди прочего должны теперь содержать информацию о проектировании электрических сетей на земельном участке заказчика, проектировании и строительстве линейной части присоединения (от ближайшей точки в существующей электросети к точке присоединения электроустановок заказчика) и безопасности электроснабжения и устройства узла учета электрической энергии.

Кроме того, была введена формула для расчета стоимости за нестандартное присоединение, учитывающая мощность электроустановки, стоимость строительства линий электропередачи, коэффициент надежности и удельную стоимость нестандартного подключения, определенную регулятором. В частности, для определения удельной стоимости нестандартного подключения энергоснабжающим организациям до 23 мая 2017 года необходимо провести оценку стоимости замещения активов с учетом физического износа и коэффициента оптимизации.

До такой оценки прогнозировать, как принятые нововведения будут имплементироваться на практике, насколько упростится система определения стоимости для нестандартного присоединения к электросети, достаточно сложно.

«Зеленые» инициативы

Согласно Правилам, утвержденным постановлением НКРЭ от 17 января 2013 года № 32, присоединение объектов мощностью до 10 МВт осуществляется облэнерго, мощностью от 10 МВт до 70 МВт — облэнерго либо «Укрэнерго» (по заявлению заказчика в зависимости от экономической целесообразности), а подключение мощностью 70 МВт и более — исключительно «Укрэнерго».

Национальная энергетическая компания также активно занимается вопросами реформирования и упрощения присоединения. На основе международного опыта для потенциальных инвесторов в альтернативную энергетику и был введен режим «единого окна», которое должно значительно сократить количество процедур (а, соответственно, и время) присоединения к сети «Укрэнерго». Для формирования у инвестора понимания стоимости присоединения объекта альтернативной энергетики госкомпания также анонсировала «зеленый калькулятор», на основании которого инвестор сможет просчитать стоимость присоединения и ориентировочных технических условий и отобразить такие затраты в своем бизнес-плане.

Таким образом, реализация на практике реформ по упрощению процессов, необходимых для присоединения, и определению стоимости присоединения, а также внедрение и имплементация инициатив «Укрэнерго» могут положительно сказаться на позициях Украины в рейтинге Doing Business. Тем не менее возможно, что упрощение дорого обойдется самому бизнесу — величины удельной стоимости нестандартного присоединения электроустановок к электросетям на 2017 год, которые установила НКРЭКУ (3,7–11,3 тыс. грн/кВт), по мнению экспертов, могут привести к значительному повышению стоимости подключения как новых генерирующих мощностей, так и любого потребителя, планирующего присоединиться к сетям. А это, соответственно, если и не умножит на ноль благие начинания, то точно окажет негативное влияние на инвестклимат в стране.

КАРГОВА Виталия — советник Spenser & Kauffmann, г. Киев

Комментарии

Упрощение процедур

Орест ФРАНЧУК, юрист ЮФ AVELLUM

Принцип «единого окна», призванный ускорить и упростить выдачу технических условий и согласование ТЭО, введение «зеленого калькулятора», который позволит подсчитать стоимость подключения и ориентировочные технические условия, и интерактивная карта сети подстанций «Укрэнерго» — положительные инициативы системного оператора. Позитивно повлияет и принятие изменений в Правила присоединения электроустановок к электрическим сетям, направленных на сокращение количества процедур и установление четких сроков предоставления услуг по присоединению к электрическим сетям.

Несмотря на это, привлечение инвестиций в энергетический сектор может стать проблемным вопросом, в частности, из-за решения регулятора повысить величины удельной стоимости нестандартного присоединения электроустановок к электрическим сетям на 2017 год. Участники рынка восприняли решение крайне негативно, поскольку оно приведет к увеличению расходов на присоединение к электросетям и, как следствие, уменьшит инвестиционную привлекательность сектора возобновляемой энергетики.

Необходим комплексный анализ

Ярослав ПЕТРОВ, советник ЮФ Asters

31 января 2017 го­да Национальная ко­миссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, приняла постановление «Об утверждении величин удельной стоимости нестандартного присоединения электроустановок к электрическим сетям на 2017 год», которое еще не было официально опубликовано, но уже вызвало огромный общественный резонанс в бизнес-среде, потому что вступление в силу данного нормативного акта приведет к значительному увеличению стоимости подключения электроустановок мощностью 160–5000 кВт. Данное повышение может повлечь за собой удорожание строительства проектов в сфере жилищного строительства, коммерческой недвижимости и энергетики до 30 %. В бизнес-среде не согласны с размером оценки величины стоимости замещения (воссоздания) активов облэнерго с учетом физического износа и коэффициента оптимизации, которая впоследствии используется для расчета величин удельной стоимости нестандартного присоединения электроустановок. Таким образом, необходимо провести комплексный и независимый анализ методологии оценки таких активов.