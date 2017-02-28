Хозяйственное право и процесс

Сегодня 28 февраля 2017 года, 15:37

Репортаж

№ 9 (1001) Хозяйственное право и процессот 28/02/17 (Репортаж)

Консолидация усилит

III Legal Banking Forum: юристы вместе с финансистами и политиками обсуждали, что нужно изменить в законодательстве и правоприменении для оздоровления банковского сектора

Алексей Насадюк ,

Светлана Тарасова ,

Юлия Шешуряк

«Юридическая практика»



Уже традиционно в конце февраля практикующие юристы, банкиры, представители законодательной, исполнительной и судебной власти анализируют реформы и перспективы развития банковского сектора на Legal Banking Forum.

В этот раз на обсуждение были вынесены такие вопросы, как стабилизация банковского сектора, работа с проблемными активами, ключевые направления развития системы гарантирования вкладов, риски в банковском бизнесе и прочее.

Стабильности рады

«Первые два форума проводились в тот период, когда банковскую систему лихорадило. Третий же год оказался насыщенным, в том числе и важными изменениями в регуляторной сфере», — открывая первую сессию, посвященную стабилизации банковского сектора, отметил Николай Ковальчук, управляющий партнер ЮК L.I.Group, выступившей генеральным партнером форума.

По словам Романа Шпека, старшего советника президента ПАО «Альфа-Банк» (Украина), председателя совета Независимой ассоциации банков Украины, результат работы программы капитализации банков свидетельствует о том, что не вся показанная прибыль банков действительно оказалась прибылью. За последний год с рынка выведены порядка 20 банков, но в целом в банковском секторе можно проследить рост — в банковскую систему начался возврат капитала. В то же время более 50 % активов банковской системы контролирует государство и таким образом полностью рушит конкуренцию в банковском секторе.

В свою очередь Сергей Наумов, председатель правления АО «Пиреус Банк МКБ», напомнил, что все же 35 % рыночной доли принадлежит иностранным банкам. Тем не менее, по его словам, долю государственных банков стоит минимизировать. «В банковском секторе должен превалировать частный бизнес. Предприятия государственной формы собственности — это один из возможных источников коррупции чиновников», — подчеркнул докладчик. Кроме того, спикер уверен, что из-за отсутствия достаточной конкуренции существует риск перетекания депозитов в государственные банки.

Причины возникновения такой ситуации объяснил Виталий Ваврищук, директор департамента финансовой стабильности Национального банка Украины. По словам эксперта, высокие ставки в госбанках существуют в связи с тем, что такие банки не ориентированы на получение прибыли. «Как только появится ориентация на прибыль — появится и конкуренция. Но для этого необходимо менять механизм корпоративного управления, что на ближайшее время и запланировано регулятором», — отметил г-н Ваврищук.

Алексей Сошенко, управляющий партнер ЮФ Redcliffе Partners, напомнил, что большой отток капитала произошел благодаря связанным лицам. Тем не менее в последнее время в законодательство были внесены изменения, которые способствовали возврату средств и установлению ответственности лиц, участвовавших в неправомерном оттоке средств. В частности, речь идет о механизме признания сделок недействительными, но судебная система тормозит его полноценную реализацию.

Что касается валютного регулирования, то сейчас необходима либерализация валютного рынка для привлечения иностранных инвесторов, уверен г-н Сошенко.

Продолжая тему законодательных изменений, Руслан Демчак, заместитель председателя Комитета Верховного Совета Украины по вопросам финансовой политики и банковской деятельности, сообщил участникам, что на рассмотрении парламента находится ряд важных законопроектов. Среди них законопроекты об упрощении процедур капитализации и реорганизации банков и о повышении доверия между банками и их клиентами. К тому же, подчеркнул докладчик, в скором времени полноценно заработает механизм реструктуризации банков, который позволит акционерам погасить часть долгов.

О ближайших перспективах внедрения этого механизма рассказал Сергей Шкляр, заместитель министра юстиции по вопросам исполнительной службы. В частности, он отметил, что в числе основных внеочередных задач по внедрению механизма реструктуризации банков — утверждение списка арбитров.

Подводя итоги панельной дискуссии, Руслан Черный, управляющий партнер «Финансового клуба», подчеркнул, что сегодня самым позитивным сдвигом является отсутствие конфликта между регулятором и банками.

Активные заботы

В рамках второй сессии форума обсудили вопросы работы с проблемными активами. С докладом «Эффективный законодатель — гарант защиты банков от недобросовестной конкуренции» выступил Олег Малиневский, партнер ЮК FCLEX. С 2008 года по настоящее время в режиме временной администрации (ликвидации) находятся 112 банков, привел статистические данные докладчик.

Что касается причин сложившейся в банковском секторе ситуации, то, как правило, говорится о таких ­стереотипах, как коррумпированность и ­неэффективность судебной системы и недобросовестность должника. «Вместо стереотипного мышления необходим комплексный анализ причин», — порекомендовал эксперт. В частности, он напомнил, что правоприменительный уровень анализа не является основным, хотя все внимание как раз направлено на этот фактор.

Сергей Боярчуков, управляющий партнер ЮК «Алексеев, Боярчуков и Партнеры», рассказал об участии банков в процедуре банкротства должников. По его словам, с принятием последней редакции профильного закона значительно снизилась роль банков в процедуре банкротства.

«Наибольшая проблема касается назначения арбитражных управляющих. Тем не менее банки всегда стремятся к диалогу с ними», — отметил г-н Боярчуков.

В свою очередь Артем Стоянов, старший партнер LCF, высказал ­мнение, что банки должны влиять на назначение арбитражных управляющих в составе комитета кредиторов.

О роли частных исполнителей в банковском секторе рассказал Сергей Крайчинский, управляющий партнер ЮК «Тода групп».

Участники обсудили также перспективы и проблемы нового закона о финансовой реструктуризации и различные аспекты злоупотребления процессуальными правами в процедуре банкротства.

Представляя свой доклад о финансовой реструктуризации, Габриэл Асланян, советник ЮФ Asters, напомнил участникам о проблемных аспектах предыдущего законодательства, назвав в их числе концептуальную ориентированность процедур на банкротство и ликвидацию, а также сложность и длительность процедуры добровольной санации.

Среди преимуществ нового закона эксперт выделил его приоритет над другими законодательными актами, регулирующими права и обязанности кредиторов и должников, ориентированность на потребности частного сектора. Вместе с тем, по мнению г-на Асланяна, некоторые нормы профильного закона неоднозначны и носят декларативный характер.

Елена Сукманова, начальник юридического управления ПАО «БАНК КРЕДИТ ДНЕПР», проанализировала особенности защиты интересов кредиторов в споре с заемщиком. В частности, она отметила, что наиболее частые случаи злоупотреблений процессуальными правами по-прежнему связаны с назначением экспертиз. «Процессуальное законодательство не дает четкого ответа на вопрос, можно ли обжаловать постановление о назначении экспертизы или постановление о приостановлении дела в связи с назначением экспертизы», — подчеркнула г-жа Сукманова.

В свою очередь Алексей Евсиков, судья Высшего хозяйственно суда Украины, заверил участников, что такое постановление обжаловать можно, и уже есть соответствующая судебная практика в этой сфере.

Фонд гарантирует?

Во время панельной дискуссии «Ключевые направления развития системы гарантирования вкладов» заместитель директора — распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) Андрей Оленчик привел показатели деятельности Фонда по выведению банков с рынка и возврату активов. По его словам, с сентября 2012 года (когда вступил в силу новый Закон Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц») в данной сфере началась новая эра. За это время Национальный банк Украины 90 раз принимал решения о признании банков неплатежеспособными. Сейчас в портфеле Фонда — 88 банков с балансовой стоимостью активов почти 483 млрд грн.

Среди главных вызовов в работе ФГВФЛ г-н Оленчик назвал следующие: значительное количество банков, которые выводятся с рынка; качество активов; взаимоотношения с судами и исполнительной службой; уголовные расследования; вопрос финансирования Фонда. В частности, проблемной остается ситуация с расходами Фонда на обслуживание долга — стоимость заимствований составляет до 12 % годовых. «Получается, что все активы, которые мы продадим, должны направляться на то, чтобы заплатить проценты одним игроком со стороны государства другому. Парадокс!» — сокрушается г-н Оленчик.

«Проблемы Фонда названы, но какими же должны быть пути их решения?» — поинтересовался модератор дискуссии, старший партнер ЮФ Asters Армен Хачатурян. Ведь сейчас часто говорят, что украинская система гарантирования вкладов — банкрот. «Как исправить ситуацию? Что-то нужно делать с нашей страной, с банковским надзором, судами, правоохранителями», — считает Андрей Оленчик. По его словам, банки должны признаваться неплатежеспособными своевременно во избежание размытия их активов. «Не надо было раздавать столько банковских лицензий», — добавила Юлия Берещенко, директор департамента консолидированных продаж и управления активами ФГВФЛ. По ее мнению, глобальная проблема — в слабой юридической системе Украины. Обсуждая вопрос множества проигранных Фондом судебных дел, заместитель начальника отдела юридического сопровождения вывода неплатежеспособных банков с рынка ФГВФЛ Олег Плотниченко обратил внимание на проблему наличия доказательств и выразил желание, чтобы с Фондом сотрудничали добросовестные юристы.

Рассматриваем риски

В рамках III Legal Banking Forum состоялось также обсуждение темы рисков банковского бизнеса. Модерировал данную секцию Николай Лихачев, советник, руководитель практики M&A, банковского и финансового права Spenser & Kauffmann. Существенный риск для банкиров — применение государством санкций согласно Закону Украины «О санкциях», и самая распространенная из них — блокирование активов. Главный юрисконсульт юридического департамента Национального банка Украины (НБУ) Сергей Войченко отметил, что НБУ не устанавливает санкции, а только определяет для финансовых учреждений механизм их реализации. Закон Украины «О санкциях» имеет некоторые недостатки, считает Роман Кармазин, начальник отдела правового обеспечения рынка банковских услуг юридического департамента НБУ. Так, некоторые виды санкций имеют тавтологический характер, значение некоторых непонятно, существуют проблемные моменты и в законодательном механизме их реализации.

Для акционеров и менеджмента банков также важно знать, как нейтрализовать потенциальные уголовно-правовые риски. Партнер ЮК VB PARTNERS, адвокат Денис Бугай советует жестко соблюдать требования нормативных документов, легализовать практику заочных заседаний, быть осторожными с постподписанием документов, проявлять нулевую толерантность к фактам корпоративного мошенничества, уделять особое внимание проблемным активам и кредитам. Если же на какую-то операцию банка все же обратили внимание правоохранительные органы, г-н Бугай рекомендует определить круг потенциальных свидетелей (корпоративный секретарь — первый кандидат на допросы), провести адвокатский опрос всех участников спорной операции (раньше, чем с вопросами придут следователи), применять экспертизу, исследования, оценку — с целью доказать отсутствие ущерба.

О сложных взаимоотношениях регулятора и банков рассказал партнер, руководитель судебной практики ЮФ ILF Алексей Харитонов. «При применении судом норм о ликвидации банков по инициативе НБУ возникают проблемы», — отметил г-н Харитонов. Среди них — регистрация банков в Крыму и зоне АТО, систематическое нарушение правил финансового мониторинга, дискреционные полномочия регулятора, право акционеров на обращение в суд. Сейчас в судебных спорах банков с регулятором со счетом 5:1 выигрывают именно банки. Чтобы решить проблемы рассмотрения таких споров в суде, г-н Харитонов считает необходимым внести изменения в Закон Украины «О банках и банковской деятельности».

Вопросы мониторинга и реагирования на рисковые операции поднял член правления — директор департамента контроля и финансового мониторинга ПАО «КРЕДОБАНК» Максим Ващук. В частности, эксперт отметил, что, согласно законодательству, сам банк обязан доказывать, что в действиях клиента не было умысла легализации средств, и банкам не всегда легко исполнять такое требование. Кроме того, на банк возложено много мониторинговых обязательств.

Доклад вице-президента ПАО «КБ «ГЛОБУС» Виктора Диденко касался организации работы с проблемной задолженностью коммерческого банка. Целесообразно ли применять в данном случае услуги коллекторов? Можно, но осторожно, учитывая наши реалии, считает г-н Диденко. К тому же, по мнению эксперта, уже давно следовало изменить концептуальный подход к коллекторской деятельности, определить ее субъектный состав, функции, ответственность коллекторов и т.д.

О судебной практике обжалования решений регулятора рассказал Андрей Агафонов, начальник управления общеправового обеспечения и исковой работы ПАО «Диамантбанк». По словам г-на Агафонова, в контексте стабилизации банковского сектора споры с НБУ возникают из-за недостаточного правового регулирования отдельных аспектов деятельности банков, неоправданного применения регулятором определенных санкций и т.п. При этом эксперт отметил существующие проблемы правового регулирования. В частности, согласно статье 74 Закона Украины «О Национальном банке Украины», решения НБУ могут быть обжалованы исключительно с целью установления их законности. Впрочем, на практике данная норма не применяется, и суды признают решения НБУ противоправными в соответствии с частью 2 статьи 162 Кодекса административного судопроизводства Украины.

Валютный курс

Валютное регулирование стало одной их самых актуальных тем, подчеркнул модератор Александр Плотников, партнер, руководитель практики банковского и финансового права АО Arzinger, открывая профильную сессию. Эмал Бахтари, руководитель проектов и программ департамента открытых рынков Национального банка Украины, презентовал концепцию нового валютного регулирования — проект Закона Украины «Об иностранной валюте» должен быть вынесен на обсуждение уже во втором квартале 2017 года. В то же время он отметил, что установление четких временных рамок снятия валютных ограничений не совсем корректно, речь скорее может идти о реализации комплекса взаимосвязанных мероприятий, включающих определенный переходный период.

Анализ направлений усовершенствования валютного регулирования продолжил следующий выступающий — Олег Загнитко, партнер МЮФ Integrites, презентовал доклад «Валютные операции в серой зоне: перспективы реформирования». Он привел примеры проблемных ситуаций, так или иначе связанных с оборотом валюты, которые не урегулированы действующими нормативными актами либо в регулировании которых усматриваются коллизии. В подзаконных актах и разъяснениях НБУ, по словам докладчика, ответы на соответствующие вопросы также не содержатся. «НБУ как минимум мог бы сформировать свои правовые позиции и инициировать необходимые законодательные изменения», — считает г-н Загнитко.

Андрей Никифоров, советник МЮФ Kinstellar, в свою очередь обратил внимание на изменения в валютном регулировании, которые были приняты в 2016 году. Он, в частности, проанализировал новые правила обслуживания экспортных кредитов, согласно постановлению НБУ № 270, и новые правила, установленные постановлением НБУ № 369. Докладчик также рассказал о конвертации долга в акции с учетом сентябрьского решения НКЦБФР № 950 и ознакомил с особенностями налогообложения облигаций участия в кредите.

Диана Голанова, директор юридического департамента АО «Пиреус Банк МКБ», в рамках своего выступления сосредоточилась на анализе практического кейса «Гривна на счетах исполнительной службы: что может сделать кредитор-нерезидент». Она рассказала о проблемах, с которыми сталкивается кредитор-нерезидент при обращении взыскания на залоговое имущество на территории Украины и погашении обязательств в иностранной валюте. Докладчик предоставила ряд практических рекомендаций по организации работы с исполнительной службой при покупке валюты с целью погашения выданного нерезидентом кредита. Одним из вариантов она назвала привлечение поверенного — резидента Украины.

В завершение сессии III Legal Banking Forum, посвященной валютному регулированию, выступила Елена Коробкова, исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины. Она говорила о валютной либерализации в контексте возобновления кредитования. Существующие валютные ограничения она назвала «необходимым злом», актуальным на момент принятия, но они, безусловно, должны быть отменены. Докладчик перечислила проблемные вопросы валютного регулирования и рассказала о путях их решения, выделив четыре этапа либерализации. Принципиальными при этом должны стать такие направления, как упрощение процедур и упрощение деятельности бизнеса, ­первоочередная либерализация притока капитала и замена административных ограничений на рыночно ориентированные методы регулирования.

Инвестиционные перспективы

Кто и на каких условиях готов инвестировать в украинский банковский сектор, как стимулировать продажу банков и стоит ли ожидать новых сделок M&A — актуальным вопросам развития украинской банковской системы была посвящена завершающая панельная дискуссия форума. В обсуждении приняли участие Джоэл Барановски (старший юридический советник Европейского банка реконструкции и развития), Сергей Бенедисюк (руководитель практики корпоративного права и M&A ЮФ N&D), Александр Стецюк (председатель наблюдательного совета RwS bank), Сергей Панов (заместитель председателя правления, начальник юридического департамента УкрСиббанк BNP Paribas Group, председатель Комитета Независимой ассоциации банков Украины по вопросам защиты прав кредиторов), Олег Сорока (финансовый директор АО «Райффайзен Банк Аваль») и Владимир Куцев (управляющий партнер Kutsev, Kirzner and Partners). Модерировала дискуссию Юлия Кирпа, партнер ЮФ Aequo.

Джоэл Барановски рассказал о требованиях, которые ЕБРР предъявляет к украинским банковским учреждениям, с которым он готов сотрудничать. Как известно, ЕБРР имеет некоторые инвестиции в капитал украинских банков и продолжает предоставлять межбанковское финансирование. Г-н Барановски назвал украинский рынок достаточно рисковым, а отвечая на вопрос модератора, он заявил, что ему неизвестно, кто еще из иностранных инвесторов готов сейчас выйти на этот рынок: «Есть множество аспектов, которые можно улучшить, и большинство инвесторов именно этого и ожидают». Олег Сорока в свою очередь отметил, что для банков при принятии решений важно понимание хотя бы среднесрочных перспектив рынка. А среди основных рисковых факторов финансовый директор АО «Райффайзен Банк Аваль» назвал состояние законодательного поля и проблемы в судебной системе. Г-н Сорока положительно оценил существующий тренд очищения банковского сектора, выразив надежду, что он будет продолжен без особых законодательных потрясений.

Инвестбанкир Владимир Курцев поделился своими наблюдениями в отношении перспектив украинского рынка токсичных активов. Он высоко оценил потенциал этого рынка, даже с учетом всех рисков, в то же время раскритиковав неэффективную деятельность менеджмента банков, с которой зачастую как раз и связано появление distressassets. А говоря об изменениях в банковском секторе, г-н Карцев отметил, что на рынке остаются лишь наиболее эффективные игроки.

О том, к чему должны быть готовы инвесторы, планируя M&A в украинском банковском секторе, рассказал Сергей Бенедисюк. Он напомнил о требованиях НБУ к структуре собственности и прозрачности источников происхождения средств — в этом аспекте иностранные инвесторы, по мнению г-на Бенедисюка, имеют определенные преимущества.

Выступление Сергея Панова было достаточно критическим. Говоря о предусловиях активизации инвестирования в банковскую систему, он обратил внимание на необходимость обеспечения трех базовых вещей: права собственности (подразумевая защиту прав кредиторов), конкуренции, валютного регулирования. В каждом из указанных направлений докладчик назвал множество проблемных вопросов, сдерживающих инвесторов. А рассуждая о том, кто может инвестировать в банковский сектор, г-н Панов предположил, что прихода на украинский банковский рынок институциональных инвесторов ожидать пока не стоит, но замена существующих инвесторов (покидающих рынок) может быть достаточно активной.

Ноту позитива в дискуссию внес Александр Стецюк. Он привел кейс успешного инвестирования в переходный банк («Омега Банк»), который ныне уже избавился от этого статуса и присутствует на рынке как RwS bank. Г-н Стецюк также обратил внимание на актуальность урегулирования процедур докапитализации и реорганизации банков, что должно дать шанс небольшим банкам. А активизацию инвестирования в банковский сектор он связывает с устранением существующих законодательных проблем.

Комментарий

Оптимальная конфигурация

Николай КОВАЛЬЧУК, старший партнер ЮК L.I.GROUP

Legal Banking Forum — чрезвычайно важное событие как для юридического сообщества, так и для специалистов банковского сектора и экономики государства в целом. В последние три года отрасль находилась в сложном кризисном состоянии: проблем, которые нужно решать, накопилось достаточно много. Подобные деловые мероприятия актуальны и необходимы для того, чтобы юристы совместно с финансистами, представителями правительства и парламента в таком формате могли обсудить все насущные вопросы отрасли и услышать различные предложения относительно их решения от своих коллег, прийти к общему видению оптимальной конфигурации правового поля, приемлемой для всех участников рынка. Кроме того, одним из направлений нашей социальной ответственности мы считаем поддержку мероприятий, направленных на развитие банковского сектора Украины в сложный для него период.