Исполнительное производство

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Судебная практика

№ 8 (1000) Исполнительное производствоот 21/02/17 (Судебная практика)

КСУ — новые правила

В погоне за реформированием судебной системы и приведением ее в соответствие с европейскими стандартами Верховный Совет принял в первом чтении проект закона о Конституционном Суде Украины № 5336-1.

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