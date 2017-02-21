Исполнительное производство

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Судебная практика

№ 8 (1000) Исполнительное производствоот 21/02/17 (Судебная практика)

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Отказывая в принятии иска и определяя дело как административное, ВАСУ обязан указать компетентный суд, в который можно обратиться для защиты нарушенного права

Ирина Гончар

«Юридическая практика»



Кодекс административного судопроизводства (КАС) Украины дает каждому гражданину или юридическому лицу, считающему, что его право или законный интерес нарушены решением или действиями субъекта властных полномочий, возможность обратиться с административным иском для восстановления и защиты такого права или интереса. При этом и сам КАС Украины, и другие законы устанавливают некоторые особенности защиты нарушенного права в зависимости от «уровня» субъекта властных полномочий.

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