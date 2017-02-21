Исполнительное производство

Государство и юристы
Ограниченное общество
Судебной практике известны споры, связанные с выходом участника из общества с ограниченной ответственностью, в том числе споры относительно взыскания бывшим участником действительной стоимости доли в уставном капитале общества. На что только не идут организации либо для уменьшения суммы, которая подлежит выплате, либо же для избежания таких выплат вовсе. Рассмотрим ситуацию на реальном примере.
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