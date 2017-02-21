Исполнительное производство

Сегодня 21 февраля 2017 года, 13:52

Государство и юристы

№ 8 (1000) Исполнительное производствоот 21/02/17 (Государство и юристы)

Ограниченное общество

Судебной практике известны споры, связанные с выходом участника из общества с ограниченной ответственностью, в том числе споры относительно взыскания бывшим участником действительной стоимости доли в уставном капитале общества. На что только не идут организации либо для уменьшения суммы, которая подлежит выплате, либо же для избежания таких выплат вовсе. Рассмотрим ситуацию на реальном примере.

ДОСТУП К ЭТОМУ МАТЕРИАЛУ ПЛАТНЫЙ

Уважаемый читатель!

С 11 октября 2010 года доступ к материалам сайта «Юридическая практика» (кроме новостей и электронного магазина) осуществляется только на условиях платной подписки (регистрации)

Если Вы впервые посетили наш сайт и желаете стать нашим подписчиком, ознакомьтесь, пожалуйста, с условиями подписки, перейдя по этой ссылке.

Если же Вы хотите оформить подписку на печатную и/или онлайн-версию газеты перейдите по ссылке. Для оформления подписки на другие издания ЧАО «Юридическая практика» перейдите сюда.