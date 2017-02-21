Исполнительное производство

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Государство и юристы

№ 8 (1000) Исполнительное производствоот 21/02/17 (Государство и юристы)

Зачет по географии

Правительство определилось с механизмом имплементации в украинское законодательство норм права ЕС о защите географических указаний

Алексей Насадюк

«Юридическая практика»



Положения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС среди прочего предусматривает внесение изменений в законы, регулирующие правовую охрану прав на географические указания. Соответствующий законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усовершенствовании правовой охраны прав на географические указания» был разработан Министерством экономического развития и торговли и внесен правительством на рассмотрение Верховного Совета Украины (рег. № 6023). Предложенным проектом предусматривается имплементация требований статей 204–207 Соглашения об ассоциации, а также положений Регламента (ЕС) № 1151/2012 Европейского парламента и Совета от 21 ноября 2012 года о качестве сельскохозяйственных продуктов и продуктов питания.

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