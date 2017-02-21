Исполнительное производство

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Государство и юристы

№ 8 (1000) Исполнительное производствоот 21/02/17 (Государство и юристы)

Кто не работает, тот ест

Действующие трудовое законодательство является не просто анахронизмом, а фактором, несущим прямую угрозу предсказуемости и легкости ведения бизнеса. Согласно историческому материализму, право должно соответствовать потребностям экономики, но никак не наоборот, хотя правовое поле Украины продолжает упорно доказывать обратное.

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