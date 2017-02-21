Исполнительное производство

Сегодня 21 февраля 2017 года, 13:53

Государство и юристы

№ 8 (1000) Исполнительное производствоот 21/02/17 (Государство и юристы)

Стандартный напор

Правительство решительно взялось за реформирование украинского рынка аудиторских услуг по европейским стандартам

Юлия Шешуряк

«Юридическая практика»



Украинский аудиторский рынок готовится к серьезной реформе. В парламенте зарегистрирован правительственный законопроект «Об аудите финансовой отчетности и аудиторской деятельности» (№ 6016), о необходимости которого говорили уже долгие годы. К слову, действующий Закон Украины «Об аудиторской деятельности» готовится отметить свое 24-летие: принят он был еще в апреле 1993 года, частично обновлен в 2006-м. Несомненно, его нормы устарели и не соответствуют европейским подходам, на которые ориентируется наша страна. Законопроект № 6016 разработан прежде всего с целью приведения норм национального законодательства в сфере аудиторской деятельности в соответствие с законодательством Европейского Союза, то есть время «евроремонта» пришло и для аудиторов.

ДОСТУП К ЭТОМУ МАТЕРИАЛУ ПЛАТНЫЙ

Уважаемый читатель!

С 11 октября 2010 года доступ к материалам сайта «Юридическая практика» (кроме новостей и электронного магазина) осуществляется только на условиях платной подписки (регистрации)

Если Вы впервые посетили наш сайт и желаете стать нашим подписчиком, ознакомьтесь, пожалуйста, с условиями подписки, перейдя по этой ссылке.

Если же Вы хотите оформить подписку на печатную и/или онлайн-версию газеты перейдите по ссылке. Для оформления подписки на другие издания ЧАО «Юридическая практика» перейдите сюда.