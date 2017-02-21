Исполнительное производство

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Книжная полка

№ 8 (1000) Исполнительное производствоот 21/02/17 (Книжная полка)

Общественная полиция

Законодательные и нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность Национальной полиции Украины и ее органов, следственных и оперативных подразделений, упорядочили

Светлана Тарасова

«Юридическая практика»



«Учитывая значение и роль Национальной полиции Украины в выполнении задач по охране прав и свобод человека, в противодействии преступности, поддержании публичной безопасности и порядка, постановляю…» — говорится в Указе Президента Украины «О Дне Национальной полиции Украины». Напомним, что этим днем установлен день подписания соответствующего закона в августе 2015 года. С тех пор было принято множество нормативных актов, регулирующих деятельность Национальной полиции.

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