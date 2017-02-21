Исполнительное производство

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Документы и аналитика

№ 8 (1000) Исполнительное производствоот 21/02/17 (Документы и аналитика)

Знак согласия

Закон об охране прав на знаки для товаров и услуг содержит норму о невозможности регистрации фамилии и имени известного лица без его согласия

Дмитрий Гольберг

Специально для «Юридической практики»



Закон Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» (Закон) указывает на невозможность предоставления правовой охраны в качестве знака для товаров и услуг обозначениям, которые отображают фамилии, имена, псевдонимы и производные от них, портреты и факсимиле известных на Украине лиц без их согласия. Такое требование предусматривает пункт 4 статьи 6 упомянутого Закона. Законодатель устанавливает четкое требование к предоставлению правовой охраны такого обозначения, и при отсутствии необходимого согласия украинскому патентному ведомству следует отказывать в предоставлении правовой охраны обозначению на основании Закона. Но на практике возможны несколько подходов к предоставлению правовой охраны подобным обозначениям, и, следовательно, необходимы более детальный анализ и определение достаточных условий, на основании которых принимается решение.

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