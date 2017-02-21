Исполнительное производство

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ЮП-1000

№ 8 (1000) Исполнительное производствоот 21/02/17 (ЮП-1000)

Творческая кухня «ЮП»

Уважаемые читатели, в № 1000 газеты «Юридическая практика» мы решили рассказать и показать вам, как проходит процесс создания нашего главного информационного продукта на творческой кухне редакции. Кулинарный рецепт «ЮП» прост — для того, чтобы еженедельник получался свежим, вкусным и информационно насыщенным, нужна особая атмосфера, располагающая к творчеству, продуктивной и слаженной работе, и, конечно же, дружный коллектив!

Так выглядит святая святых нашей редакции — совещательная комната, место, где каждый понедельник за овальным столом рождаются темы для статей в очередной номер «ЮП». «Кто куда идет?» — увлекательная викторина финальной части совещания. Как известно, журналиста кормят ноги, поэтому один из законов планерки гласит: кто мало пишет статей, тот много ходит… на мероприятия!

Пока некоторые компании только думают над тем, как сделать свою работу прозрачной, в нашей редакции прозрачная опция уже давно существует. Именно так, за стеклянной дверью, в условиях абсолютной прозрачности проходит отбор статей внештатных авторов в раздел «Отрасли практики». А источником вдохновения в поиске интересных и актуальных для практикующих юристов вопросов для каждой темы номера газеты нередко служат тематические и отраслевые форумы, которые проводит «ЮП»

Финансовый оплот и главный мотивационный кабинет нашей редакции — бухгалтерия. Здесь точно знают, какой была производительность труда каждого сотрудника в прошлом месяце и каков ее денежный эквивалент!

Все озвученное на совещании остается на раскладке. Воплощение концепции текущего номера «ЮП» в макете — вотчина выпускающего редактора. Следовать этому схематическому плану нужно неукоснительно. И даже в случае сорванных дедлайнов подачи комментариев экспертами на вопрос «Где статья?» отвечать приходится журналистам

Настольный футбол — прекрасная возможность скоротать время в обеденный перерыв. Игроки ждут этого момента с воодушевлением, а остальные сотрудники «ЮП» — с тревогой: в первую очередь те, кто находится в непосредственной близости от футбольного «поля». И если от шума невольные зрители футбольного действа спасаются подручными средствами (например, наушниками), то от неожиданной траектории полета мяча защитной амуниции нет… Уважаемые эксперты, теперь вы знаете, почему наши журналисты не звонят вам с просьбой записать комментарий по будням с 13.00 до 14.00

Работа работой, а кофеиновый допинг по расписанию! Кофемашина — самый важный и самый популярный девайс на нашей творческой кухне. В очереди за горячим напитком как минимум несколько раз в день встречаются «кофеманы» из разных отделов редакции

«Свобода творчества — свобода делать ошибки» — эти слова легендарный физик Леонид Капица наверняка адресовал не журналистам, которые в творческом порыве нередко грешат опечатками, тавтологиями, стилистическими «ляпами». Но о таких грехах наших авторов вы, уважаемые читатели, не узнаете, поскольку у нас есть они — редакторы (литературный и научный) и корректоры, которые являются первыми критиками и единственными цензорами материалов «ЮП». Мастерски владея литературным не только пером, но и скальпелем, они знают, как сделать так, чтобы, прочитав статью после редактирования, автор удивился: «Неужели я так хорошо пишу?». Правда, если редакторы и корректоры когда-нибудь захотят опубликовать подборку авторских опечаток и ошибок — поверьте, это будет бестселлер!

Мы решили показать не только наши трудовые, но и игровые будни, что называется, работу «ЮП» без купюр. Помня о существовании табу на азартные игры, сразу оговоримся: мы играем в спортивный покер исключительно на интерес! Сражение «стратегов», «тактиков» и «фартовых аматоров» происходит в пятничные вечера, плавно переходящие в субботние ночи, когда все статьи написаны, фотографии сохранены,

а газетные полосы перечитаны

Если вы верите в верховенство права, триумф закона, торжество справедливости или просто оформили подписку на «ЮП», то в начале каждой недели этот человек принесет вам свежую юридическую прессу

В день сдачи номера верстка становится самым востребованным местом редакции, а верстальщик — ее главным сотрудником. И пока некоторые только записываются на аудиенцию к конструктору газетных полос, те, кому доступ к монитору разрешен, взывают к профессионализму, мастерству (а иногда и волшебству!) верстальщика, для того чтобы поместить («ужать» или «разогнать») тексты в рамках газетных полос. А в случае обработки фотографий верстка может превращаться в салон красоты: сделать укладку, подправить макияж, подогнать костюм — все эти косметические опции по плечу дизайнеру

Кто хорошо работает — тот работает еще больше. Каждую пятницу у дежурного журналиста появляется непростая и очень ответственная миссия — сделать «имена номера»: от зоркого взгляда дежурного не должна ускользнуть ни одна фамилия юриста, ни одно название юридической фирмы или организации, которые упоминаются на полосах «ЮП»

А так выглядит дружный коллектив всего издательства «Юридическая практика» вне офисных стен.

Р.S. Не соответствующий сезону осенний пейзаж объясняется исключительно красочностью фотографии, а отнюдь не неблагоприятными погодными условиями и нежеланием сотрудников надевать верхнюю одежду для прогулки в близлежащий парк, чтобы провести актуальную зимнюю фотосессию