Исполнительное производство

ЮП-1000
Момент открытия
«Юридическую практику» можно назвать ровесником рынка юридических услуг независимой Украины. Неудивительно, что большинство юристов уже и не помнят, когда они начали читать «ЮП», смеем предположить, что достаточно давно (10 % читателей помнят совершенно точно — с первого выпуска!). Что интересно: у каждого пятого нашего респондента момент знакомства с «ЮП» совпал с выбором профессионального пути. Повлияло на читательскую аудиторию и присутствие в цифровом пространстве — электронную версию газеты (с 1998 года) начали читать 23 % новых читателей, а появление странички в Facebook обеспечило еще пятипроцентный прирост аудитории. И даже те, кто, по их словам, газету не читают, как минимум знакомы с ресурсом pravo.ua и, смеем надеяться, следят за правовыми событиями сквозь призму новостной ленты «Юридической практики».
Когда вы начали читать газету «Юридическая практика»?
С выхода ее первых номеров.
10%
Когда выбрал для себя профессию юриста.
19%
Когда у газеты появилась электронная версия.
23%
Когда «ЮП» завела страничку в Fаcebook.
5%
Точно уже не помню.
24%
Вообще не читаю.
19%
проголосовало - 322
Сохранить:
Контакты:
Поделиться: