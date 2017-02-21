Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 21 февраля 2017 года, 13:53

Генеральный партнер 2017 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»

ЮП-1000

№ 8 (1000) Исполнительное производствоот 21/02/17 (ЮП-1000)

Момент открытия

 

«Юридическую практику» можно назвать ровесником рынка юридических услуг независимой Украины. Неудивительно, что большинство юристов уже и не помнят, когда они начали читать «ЮП», смеем предположить, что достаточно давно (10 % читателей помнят совершенно точно — с первого выпуска!). Что интересно: у каждого пятого нашего респондента момент знакомства с «ЮП» совпал с выбором профессионального пути. Повлияло на читательскую аудиторию и присутствие в цифровом пространстве — электронную версию газеты (с 1998 года) начали читать 23 % новых читателей, а появление странички в Facebook обеспечило еще пятипроцентный прирост аудитории. И даже те, кто, по их словам, газету не читают, как минимум знакомы с ресурсом pravo.ua и, смеем надеяться, следят за правовыми событиями сквозь призму новостной ленты «Юридической практики».

 

Архив голосованийVox Populi

Когда вы начали читать газету «Юридическая практика»?

С выхода ее первых номеров.

проголосовало: 10%

Когда выбрал для себя профессию юриста.

проголосовало: 19%

Когда у газеты появилась электронная версия.

проголосовало: 23%

Когда «ЮП» завела страничку в Fаcebook.

проголосовало: 5%

Точно уже не помню.

проголосовало: 24%

Вообще не читаю.

проголосовало: 19%

проголосовало - 322

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№ 8 (1000) от 21/02/17 Текущий номер

Исполнительное производство

№ 8 (1000)
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Архив голосованийVox Populi

Какое из весенних событий 2017-го для вас самое ожидаемое?

Создание нового Верховного Суда.

Принятие новых редакций процессуальных кодексов.

Проведение внеочередного съезда судей.

Принятие нового закона «Об адвокатуре и адвокатской деятельности».

Пасхальные праздники.

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

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ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Аграрий года»

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Международный форум «МИГРАЦИЯ, РАБОТА И ОБУЧЕНИЕ ЗА РУБЕЖОМ»

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