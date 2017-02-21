Исполнительное производство

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ЮП-1000

№ 8 (1000) Исполнительное производствоот 21/02/17 (ЮП-1000)

Момент открытия

«Юридическую практику» можно назвать ровесником рынка юридических услуг независимой Украины. Неудивительно, что большинство юристов уже и не помнят, когда они начали читать «ЮП», смеем предположить, что достаточно давно (10 % читателей помнят совершенно точно — с первого выпуска!). Что интересно: у каждого пятого нашего респондента момент знакомства с «ЮП» совпал с выбором профессионального пути. Повлияло на читательскую аудиторию и присутствие в цифровом пространстве — электронную версию газеты (с 1998 года) начали читать 23 % новых читателей, а появление странички в Facebook обеспечило еще пятипроцентный прирост аудитории. И даже те, кто, по их словам, газету не читают, как минимум знакомы с ресурсом pravo.ua и, смеем надеяться, следят за правовыми событиями сквозь призму новостной ленты «Юридической практики».

Vox Populi Когда вы начали читать газету «Юридическая практика»? С выхода ее первых номеров. 10% Когда выбрал для себя профессию юриста. 19% Когда у газеты появилась электронная версия. 23% Когда «ЮП» завела страничку в Fаcebook. 5% Точно уже не помню. 24% Вообще не читаю. 19% проголосовало - 322