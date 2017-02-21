Исполнительное производство

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ЮП-1000

№ 8 (1000) Исполнительное производствоот 21/02/17 (ЮП-1000)

Читают все!

Читатели «Юридической практики» поделились своими впечатлениями и историями, связанными с газетой

Наталия КУЗНЕЦОВА, доктор юридических наук, профессор кафедры гражданского права КНУ им. Тараса Шевченко, академик НАПрН Украины

Больше, чем газета

Мое личное знакомство с газетой «Юридическая практика» и ее журналистами произошло в 2000 году во время празднования пятилетия газеты.

Появление «Юридической практики» для нас, юристов — первооткрывателей юридического бизнеса на Украине, стало довольно значимым событием. На тот момент в медиапространстве существовала преимущественно общественно-политическая пресса, и потому первое профессиональное периодическое издание, на мой взгляд, в некоторой степени ознаменовало новую веху в развитии рынка юридических услуг.

Газета стала кладезем интересных и полезных статей и материалов, площадкой для изложения своих взглядов на развитие тех или иных правовых категорий. Более того, появление профессионального издания было очень своевременным, так как в те годы наше молодое государство делало свои первые шаги, развивалась правовая система, изменялось законодательство, требовались обсуждение, дискуссия, обмен мнениями! Таким образом, будучи ровесницей рынка юридических услуг Украины, газета «Юридическая практика» развивалась и совершенствовалась параллельно с юридической профессией.

С удовольствием констатирую, что по прошествии стольких лет «ЮП» остается неизменным лидером рынка. Ее читают без преувеличения все представители юридического сообщества нашей страны. Разнообразные и острые темы, злободневные вопросы, всестороннее освещение правовых событий, интересные мнения коллег — вот факторы, привлекающие читателей и обеспечивающие популярность газеты и постоянно растущий интерес к ней.

Кроме того, от других профессиональных изданий «Юридическую практику» выгодно отличает то, что она перешагнула рамки газеты и в дополнение к издательской деятельности стала организатором интереснейших по форме и содержанию международных форумов и конференций, участие в которых принимают не только представители юридических фирм, но и представители исполнительной власти, судьи и ученые. Для меня одним из примеров такого успешного мероприятия «Юридической практики» является уже много лет проводимый Судебно-правовой форум.

Александр ОНУФРИЕНКО, кандидат юридических наук, адвокат

История на миллион

Есть такая старая песня «Ты помнишь, как все начиналось? Все было впервые и вновь. Как строились лодки...». О запуске в плавание «Юридической практики» узнал почти сразу. Газета тогда еще продавалась в киосках «Союзпечати», а у меня была привычка по дороге на работу покупать несколько газет (их тогда еще можно было читать) и пролистывать их за вторым завтраком. Так увидел и «ЮП». Насколько помню, сначала она вся была черно-белая, затем стали цветными заставка и фото. С тех пор читаю. Не хочу обидеть другие издания, но, по-моему, «ЮП» — бесспорный лидер среди юридической периодики. Удачная комбинация — освещение текущей жизни юридического сообщества и подборка аналитических материалов. А еще — не знаю, в чем секрет, но все эти годы там работает высокопрофессиональная и в то же время очень человечная команда: от главреда до фотографа и т.д. Одни уходят, другие приходят, но коллектив все такой же — симпатичный и креативный. Хотелось бы пожелать редакции держать тот же курс.

И напоследок — история. Произошла она лет десять назад. Как-то во время моего отпуска в офисе запропастилась почта на мое имя, в том числе и несколько выпусков «ЮП». Вышел из отпуска, дела нужно разгребать — не до газеты. На выходные заехал к родителям, а у них на столике лежит незнакомый мне выпуск «ЮП». Там репортаж о какой-то конференции. Мое фото в кругу коллег. Спрашиваю родителей: «А где вы взяли эту газету, ее же в киосках уже не продают?». В ответ смеются: «Приходила наша соседка и просила одолжить на большой срок какие-то немыслимые сотни тысяч гривень. Мы ей: да откуда у нас такие деньги? А соседка (которая страшно далека от юриспруденции) выкладывает «ЮП» и говорит: «Раз в такой газете помещают фото вашего сына и пишут, что он директор юрдепартамента, значит, точно миллионер».

Ярослав РОМАНЮК, Председатель Верховного Суда Украины

Рупор профессии

Работа в сфере юриспруденции сложна и многогранна, и одной из ярких, заметных и отличительных черт работы юриста всегда была и остается профессиональная любознательность. Она побуждает нас, юристов, много читать и следить не только за законодательными новациями, но и пребывать в актуальном информационном поле, прежде всего — профессиональном. Естественно, источник получения соответствующей информации для юриста особенно важен. «Юридическая практика» как специализированное юридическое издание отлично справляется с ответственной ролью — информировать юридическую общественность о всевозможных событиях, имеющих влияние на развитие юридической науки и практики. Размещая на своих страницах свежие, актуальные и злободневные новости, «Юридическая практика» обеспечивает высокий уровень профессиональной подготовки материалов и объективную подачу информации, позволяя читателям делать собственные выводы о том или ином событии. Кроме того, «Юридическая практика» стала прекрасной дискуссионной площадкой для юристов, предоставляя желающим возможность поделиться своими мыслями с коллегами-правоведами в публикациях тематических статей.

По моему мнению, сочетание взвешенной редакционной политики с высококвалифицированным журналистским коллективом, а также неизменный курс на постоянное развитие и совершенствование заслуженно вывели и стабильно держат «Юридическую практику» на уровне ведущих юридических украинских СМИ. И выход 1000-го, юбилейного, выпуска газеты подтверждает этот вывод, как нельзя лучше демонстрируя стабильно высокую востребованность издания в профессиональной юридической среде.

Валентин ГВОЗДИЙ, заместитель председателя Совета адвокатов Украины, управляющий партнер ЮФ GOLAW

Проба пера

Мое сотрудничество с «Юридической практикой» началось еще в студенческие времена. В 1998 году я, тогда студент третьего курса университета, купил квартиру. Нотариус при оформлении документов незаконно удержал пенсионный сбор. Я, естественно, возмутился, поскольку по закону не должен был его платить (это была первая покупка мною квартиры), и пошел в суд. Все тогда представлялось в розовом цвете, но судья достаточно неожиданно мой иск удовлетворил. Это был мой первый судебно-юридический experience. А само дело стало прецедентом на всю Украину. И я решил, что об этом надо написать в «Юридическую практику». Написал, отправил (то ли по почте, то ли факсом (e-mail тогда еще не было), и моя заметка была опубликована! Для меня это стало шоком, наверно, не меньшим, чем само выигранное дело.

Вот такая была история. Она говорит о том, что «ЮП» всегда держала руку на пульсе юридических изменений и всегда шагала в ногу со временем. И неважно, кто является «ньюсмейкером», генератором юридических перемен: никому не известный студент или ведущий политик — благодаря такой политике издание успешно и уважаемо уже много лет.

Михаил ДУБИНСКИЙ, управляющий партнер ПЮА «Дубинский и Ошарова»

Быть ньюсмейкером

Мое знакомство с «Юридической практикой» началось практически с первых дней ее создания. Я всегда поддерживал этот проект и следил за его развитием, сначала — потому что его создавали мои друзья, а затем — потому что мне нравилось то, что делала газета.

На первых порах «ЮП», насколько я помню, представляла собой просто сборник судебных решений, которые корреспондентам тем или иным способом удавалось добыть в судах. Но даже это было очень интересно и полезно, ведь открытого реестра судебных решений тогда не было.

Как мне помнится, первой публикацией о нашей практике было дело о споре по товарному знаку SMIRNOFF между американской и российской компаниями. Это был один из первых значимых споров в области товарных знаков, привлекший к себе профессиональный и общественный интерес.

Еще я вспоминаю, как нам хотелось попасть в Newsmaker’s List. Мы занимались правом интеллектуальной собственности, но, хотя газета о нас и писала, в «ньюсмейкеры» нас не включали…

Со временем газета из простого «ретранслятора» судебных решений превратилась в достаточно серьезный аналитический центр, площадку для различных мнений.

Не могу не отметить мероприятия (семинары, форумы, круглые столы), проводимые редакцией. Так, сегодня форум по интеллектуальной собственности стал самым значимым профессиональным событием года.

Я уверен, что газета нашла свою нишу, является важным игроком на рынке юридических услуг и имеет большие перспективы для развития.

Владимир КОРБУТ, судья Бердичевского районного суда Житомирской области

Карьерное влияние

Благодаря «Юридической практике» я нашел другую работу. Весной 2002 года я женился, а летом того же года устроился на работу в «Юридическую практику». Наступил 2003 год, приближалось 14 февраля, пятница, и у меня были грандиозные планы впервые отпраздновать этот день не с девушкой, а с женой, отправившись вечером в какое-нибудь культурное заведение. Но в четверг, 13 февраля, меня ждал шок: руководство «Юридической практики» решило отправить меня в командировку в город Львов. Я очень не хотел, но выбора не было, мое нежелание ехать было проигнорировано, и мне пришлось провести День влюбленных в работе, вдали от жены и дома, на мероприятии, которое проходило в помещении Львовского апелляционного хозяйственного суда. Как оказалось, эта поездка стала причиной смены моей работы, поскольку после официальной части мероприятия меня пригласили на неофициальную, где я, общаясь уже в неформальной обстановке с разными людьми из судебной системы, получил приглашение работать в Высшем хозяйственном суде Украины. Предложение было мотивировано в том числе и тем, что у меня получалось хорошо писать в «Юридической практике». Все взвесив и обдумав, через некоторое время я согласился, и уже с апреля 2003 года не без сожаления руководства «ЮП» сменил место работы.

Армен ХАЧАТУРЯН, старший партнер ЮФ Asters

Профессиональный интерес

Прошло уже почти 22 года с момента появления на Украине в марте 1995 года «Юридической практики» — первого профессионального периодического издания для юристов, но и сегодня «Юридическая практика» продолжает находиться в авангарде идей, трендов и решений для юридического рынка и профессии в целом.

Газета пользуется большой популярностью среди украинских юристов: ее можно увидеть на столе партнера или юриста юридической фирмы, независимого адвоката, юрисконсульта компании, прокурора, судьи, студента юридического вуза — и все они находят в газете как общий, так и специальный интерес, то, что волнует именно их. Лично я очень ценю то, что «Юридическая практика» выбирает острые темы, вскрывает проб­лемы, публикует материалы, носящие заведомо дискуссионный характер, ведь известно, что в споре рождается истина. Это делает каждый еженедельный номер газеты ожидаемым читателями, а само издание — формирующим профессиональное сознание, закрепляющим в нем лучшие этические и практические профессиональные принципы.

В этой роли «Юридическая практика» высоко зарекомендовала себя как медиа­платформа для эффективной дискуссии между регуляторными государственными органами, юрисконсультами компаний из разных отраслей и практикующими юристами ведущих юридических фирм.

Издание вступает своим тысячным номером в пору зрелости, пройдя вместе со страной и рынком юридических услуг тернистый путь становления, преодоления трудностей и развития. Надо признать, что все члены редколегии, журналисты, работавшие в газете в разные годы, внесли свой вклад в успех и признание «Юридической практики», но именно нынешний состав во главе с полным энергии и планов шеф-редактором Рустамом Колесником демонстрирует всеми видимое ускорение и наивысшую эффективность.

От имени ЮФ Asters поздравляю редакцию «Юридической практики» с достижением важной вехи в истории издания и желаю продолжать успешно развиваться, не снижая темпов, фокусируя внимание общественности на обсуждении самых важных тем!