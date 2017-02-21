Исполнительное производство

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ЮП-1000

№ 8 (1000) Исполнительное производствоот 21/02/17 (ЮП-1000)

Главные слова

«Опыт дает только практика» — тон газеты всегда задавался главными редакторами «Юридической практики»

Сергей КОННОВ, учредитель, главный редактор «ЮП» в 1995 — 1996 годах

От идеи к воплощению

Название газеты придумал я, но идея выпуска периодического издания для юристов не совсем моя: в середине 1994 года мне попалась на глаза привезенная коллегой юридическая американская газета. Кажется, это была газета MassachusettsLawyersWeekly или какое-то другое региональное издание из США. Газета меня заинтересовала, поскольку ранее я не встречал подобных изданий для юристов. Их просто не было на Украине, как и до этого — в Советском Союзе. Эту газету я прочитал от корки до корки, что, кстати, было полезно для развития моего юридического английского. И в какой-то момент подумал: если газеты для юристов выпускают в Америке, то почему бы не сделать это и на Украине? Я загорелся этой идеей и поделился с моим партнером Сергеем Созановским, который заинтересовался ею еще больше. А когда уже мой запал заниматься газетой стал немного угасать, именно он настоял на том, что выпустить такую газету надо обязательно. В общем, деваться мне было некуда, и 1 сентября 1994 года газета «Юридическая практика» была официально зарегистрирована.

Первый номер начали готовить в январе — феврале 1995 года. В свободное от работы время я ходил в суды для сбора первичной информации, брал у судей решения (ведь тогда не было свободного Интернета, а тем более единого реестра судебных решений), общался с Николаем Матерой из Фонда юристов. Первые публикации готовил в основном я, а верстали номер мои друзья — Вадим и Ольга Таранущенко. 15 марта 1995 года в наш небольшой офис на улице Воровского, 22 счастливый Вадим Таранущенко привез из типографии пачки с первым свежеотпечатанным номером «Юридической практики». С тех пор этот день считается днем рождения «ЮП».

До появления газеты у меня не было никакого издательского опыта, если не считать еженедельное юридическое обозрение для клиентов «Новые нормативные акты», которое мне собственноручно приходилось «верстать» на компьютере в программе Microsoft Word. С осени 1994 года такой бюллетень печатался и рассылался клиентам по факсу либо доставлялся курьером.

Первые номера газеты выходили раз в два месяца — быстрее просто не получалось. Я, безусловно, не мог заниматься ею постоянно, поскольку была и основная работа. Поэтому стал искать человека, которому в дальнейшем мог бы передать эту эстафету. Так, первым полноценным редактором «Юридической практики» стала Светлана Максимова.

А первым критиком газеты можно назвать Татьяну Монтян. Мне было интересно получить ее отзывы, узнать, что думают о газете коллеги. В то время не было такого единения юридического рынка, как сейчас, не было и обширных связей, поэтому любой комментарий был дорог и интересен. И впоследствии газета собрала вокруг себя юристов, стала первой площадкой для обмена мнениями, информацией между ними.

На своей идее — предоставлении качественного информационного продукта юристам — мы не зарабатывали. Существовала подписка, но ее скорее можно было считать данью традициям. На том этапе мы не видели в издательстве коммерческого интереса. Но, конечно, вечно меценатским быть оно не могло и постепенно стало превращаться в издательство, работающее на коммерческой основе, каким является и сейчас.

Светлана МАКСИМОВА, главный редактор «ЮП» в 1996 — 2002 годах

Мы были первыми…

Думала, с чего начать свой очерк о работе в «Юридической практике», и вспомнила пару строчек из текста авторской песни о скифах: «Мы были первыми, мы те, кто дал истории колеса»… Не буду «вешать» на нас все медали, но именно первая команда задает тон, придумывает «фишки», выбирает направления развития. Конечно, потом было расширение, креатив, коммерциализация, рост до холдинга. Но вначале был «боевой листок», как мы его в шутку называли. Восемь полос черно-белого текста, где впервые в истории Украины стали писать о юристах, для юристов и на юридическом языке. Спасибо Сергею Коннову — автору идеи и отцу-основателю, который мне подарил интересную, творческую работу, а миру дал первую украинскую газету о праве. Для меня была честь быть первым главным редактором газеты и посвятить этому делу восемь лет.

Всегда любила заниматься чем-то новым, идти нехожеными тропами, развивать новые проекты. И только потом узнала, что все, что мы делали тогда в холодной комнате на Воровского по выходным, называлось модным словом «стартап», а все, что мы придумывали — «креатив» и «ноу-хау».

Из того, что запомнилось и не выветрится из памяти никогда — наша верстка: 9 кегль, Arial care, выделение заголовков и фамилий, количество знаков на полосе, расположение заголовков, творческие посиделки всей командой над подзаголовками, Newsmaker, вопрос номера... Были, конечно, трудности — в то время приходилось сталкиваться с полной закрытостью работы судов и нежеланием судей общаться, давать комментарии, разрешать присутствовать на процессах. А еще совсем не было выходных. Вот у всех были, а у команды газеты — нет. Газета выходила по понедельникам, и все выходные, дни рождения друзей, встречи пропускались. Мы «жили» в выходные в редакции, мы делали номер. Но никто никогда не жаловался. Было чрезвычайно интересно!

Когда мне говорят, что судебная система закрыта сейчас, то я только улыбаюсь про себя: поработали бы вы, ребята, в то время. Из интересного — это как мы продвигали газету в регионах. Зовут на конференцию, семинар — едешь поездом. Не одна — ты и пачек 40 газет, а там встретят — не встретят, довезут — не довезут… Но именно так распространяли поначалу газету, возили на себе, слушали и слышали юристов в регионах, «влюбляли» в свой продукт. И это, на мой взгляд, удалось! Не так ли?

И не могу не вспомнить о команде, с которой начинали. Все коллеги — сейчас именитые юристы, партнеры фирм, ученые и практики. А тогда — просто студенты юрфаков и журналисты «Юридической практики». Спасибо вам, КОМАНДА: учредителю и идейному вдохновителю Сергею Коннову (всегда буду считать Сергея одним из своих учителей), директору газеты Любови Молодовой, корреспондентам Павлу Панченко, Галине Орлюк, Виктору Мирскому, Елене Новиковой, литературному редактору Людмиле Петраускене, верстальщику-дизайнеру Вадиму Таранущенко. Было весело, было интересно!

А родной «Юридической практике» желаю процветания!

Юрий ЗАБАРА, главный редактор «ЮП» в 2002 — 2011 годах

Покорение высот

Я пришел в из­­дательство в 2002 году, в весьма сложный период: прежнего главного редактора уже не было, но оставалась его команда. Два месяца я работал замом главного редактора, по сути исполняя обязанности главного.

Первая задача, которую я поставил перед собой, — создание нового креативного редакторского коллектива газеты, в первую очередь журналистского. Считаю, что с этой задачей я справился успешно: костяк созданного мною коллектива работает до сих пор. Мы вместе успешно преодолели множество преград и достигли в профессиональном плане небывалых дотоле высот: в 2005 году тираж газеты достиг 10 тысяч экземпляров — невероятный на то время тираж для профессионального печатного юридического издания в формате еженедельника!

В процессе развития газеты мы создавали и развивали сопутствующие проекты, многие из них успешно реализуются и сейчас. Я благодарен коллегам, работавшим в период моего руководства издательством и разделившим со мной как радости, так и трудности.

Рустам Колесник, шеф-редактор «ЮП» c 2011 года

Рустам и его команда

Сила «ЮП» — в ее команде. Газета «Юридическая практика» — единственное юридическое издание, которое ни разу с 1994 года не остановило или приостановило выход газеты ни на один номер, и это, безусловно, заслуга коллектива. Но сегодня нам, чтобы удерживать лидерство, приходится быть в разы быстрее конкурентов, мгновенно реагировать на переменчивые настроения рынка, удивлять его новыми продуктами, модернизировать старые. Поэтому «ЮП» в среднем запускает три-пять новых проектов ежегодно. В начале этого забега я опасался, что наши проекты начнут «съедать» друг друга, ведь бюджеты юридических фирм на продвижение в «ЮП» лишь до определенного времени росли пропорционально увеличению наших проектов. Но далее произошло качественное изменение — к нам массово пошли юридические компании.

«ЮП» — это уже неотъемлемая часть моей жизни, со своей историей и предпочтениями. Помню, как «горел» проектом «Топ-50»: первый проект с «КоммерсантомЪ» и «Лойером», впервые — англо­язычная версия, впервые — сетка распространения среди деловой аудитории страны. А сейчас, когда он прочно стоит на ногах, у меня вызывает лишь скуку. В голове поселились новые идеи. Одна из них — громадный образовательный проект: он уже сформирован, осталось лишь доточить детали и собрать команду. Еще одно направление — работа с юридическим рынком Казахстана. Сначала на предложение о сотрудничестве казахстанская сторона отреагировала несколько индифферентно, но уже в начале февраля Kazakhstan Bar Association вышла к нам со встречным предложением. Таким образом, формат сотрудничества мы наладили. Очень интересна деятельность в смежных плоскостях. К примеру, сотрудничество с «Финансовым клубом», главным информагентством финансового сектора, позволяет реализовывать проекты, направленные на живой диалог регулятора, банкиров и юристов. Сегодня мы работаем над созданием около десятка таких базовых индустриальных площадок.

Наряду с удачами у нас были и провалы, причем не раз. Из крупных, но так и не дошедших до рынка проектов: ежемесячник «КоммерсантЪ Право (Украина)» и запуск рейтинга ведущих юридических фирм в России (я должен был вылететь на подписание контракта с московским «КоммерсантомЪ» 18 февраля 2015 года, но дальнейшие события в стране заставили отказаться от этого проекта). Радует то, что наши неудачи были предопределены не нашими промахами, а обстоятельствами, которые от нас вообще не зависели.