Тема номера: Исполнительное производство
Залоговая загрузка
Из-за отсутствия цивилизованных правил оценки и продажи залогового имущества потери от процедуры для залогодержателя остаются неприемлемыми
Еще на этапе завершения разработки проекта изменений в Закон Украины «Об исполнительном производстве» (Закон), а также в связи с большим количеством поправок между первым и вторым чтениями в Верховном Совете Украины было понятно, что на практике могут возникнуть проблемы с применением обновленного закона из-за несогласованности некоторых его норм. Сегодня такое предположение подтвердилось: проект потребует дальнейшей корректировки — внесения изменений согласно анализу практики применения.
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