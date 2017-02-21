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Тема номера: Исполнительное производство

№ 8 (1000) Исполнительное производствоот 21/02/17 (Тема номера: Исполнительное производство)

Залоговая загрузка

Из-за отсутствия цивилизованных правил оценки и продажи залогового имущества потери от процедуры для залогодержателя остаются неприемлемыми

Алексей Воронько

Специально для «Юридической практики»



Еще на этапе завершения разработки проекта изменений в Закон Украины «Об исполнительном производстве» (Закон), а также в связи с большим количеством поправок между первым и вторым чтениями в Верховном Совете Украины было понятно, что на практике могут возникнуть проблемы с применением обновленного закона из-за несогласованности некоторых его норм. Сегодня такое предположение подтвердилось: проект потребует дальнейшей корректировки — внесения изменений согласно анализу практики применения.

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