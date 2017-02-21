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Тема номера: Исполнительное производство

№ 8 (1000) Исполнительное производствоот 21/02/17 (Тема номера: Исполнительное производство)

Учесть умею

Перед тем как судиться с исполнителем, нужно учесть некоторые нюансы обновленного закона об исполнительном производстве

Алексей Соломко

Специально для «Юридической практики»



Многие должники, даже осознавая справедливость требований взыскателя, будут до последнего сопротивляться иcполнению своего обязательства — вплоть до завершающей стадии судебного производства. Отчасти это связано с довольно популярным в нашей стране принципом «долги отдают только трусы». И, к сожалению, само общество сегодня воспринимает игнорирование правосудия как нормальное поведение. Государство, которое мало уделяет внимания вопросу воспитания у граждан правового сознания, пытается решить эту проблему путем корректировки инструментария и процедур. Что поменялось в судебном порядке обжалования действий исполнителя в связи с последними законодательными изменениями, попробуем разобраться.

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