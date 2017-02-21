Тема номера: Исполнительное производство
Частная игра
Из-за поспешности осуществления реформы вопрос страхования ответственности частных исполнителей остался за кадром
Поспешная реформа системы исполнения судебных решений принесла c собой много вопросов и дискуссий и в сфере страхования. Несмотря на то что Закон Украины «Об органах и лицах, осуществляющих принудительное исполнение судебных решений и решений других органов» (Закон № 1403) содержит требование к частному исполнителю относительно страхования гражданско-правовой ответственности перед третьими лицами, заключительные и переходные положения этого Закона не предусматривают необходимость внесения изменений в законодательство о страховании. Так, законодатель оставляет за кадром вопрос, на каком правовом основании будет осуществляться это «обязательное» для исполнителя страхование?
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