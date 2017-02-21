Исполнительное производство

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Частная практика

№ 8 (1000) Исполнительное производствоот 21/02/17 (Частная практика)

ЮФ «Ильяшев и Партнеры» защитила интересы собственника ТМ «MILDRONATE»

7 февраля 2017 года Высший хозяйственный суд Украины принял окончательное решение по делу о защите прав компании «Гриндекс» (г. Рига, Латвийская Республика) на знак MILDRONATE/ «МИЛДРОНАТ»/«МИЛДРОНАТ».

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