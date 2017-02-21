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Тема номера: Исполнительное производство

№ 8 (1000) Исполнительное производствоот 21/02/17 (Тема номера: Исполнительное производство)

На старый вклад

Исполнение судебных решений, принятых в пользу вкладчиков неплатежеспособного банка в спорах против ФГВФЛ, имеет ряд особенностей, которые в первую очередь связаны со спецификой статуса Фонда

Алексей Менив ,

Иван Лагутин

Специально для «Юридической практики»



На Украине продолжается «банкопад», как это явление называют в СМИ, или «очистка банковского сектора», как высказались представители Национального банка Украины. Как бы это явление ни называли, оно уже прочно засело в головах украинцев, а новости об очередном неплатежеспособном банке никого не удивляют.

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