Тема номера: Исполнительное производство
На старый вклад
Исполнение судебных решений, принятых в пользу вкладчиков неплатежеспособного банка в спорах против ФГВФЛ, имеет ряд особенностей, которые в первую очередь связаны со спецификой статуса Фонда
Иван Лагутин
На Украине продолжается «банкопад», как это явление называют в СМИ, или «очистка банковского сектора», как высказались представители Национального банка Украины. Как бы это явление ни называли, оно уже прочно засело в головах украинцев, а новости об очередном неплатежеспособном банке никого не удивляют.
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