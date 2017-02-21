Исполнительное производство

Отрасли практики
Раскрытие показало
Достижение успешных результатов Нацбанком в сфере улучшения прозрачности банковской системы связано с усилением ответственности банков за нераскрытие настоящих собственников существенных долей
В прошлом году Национальный банк Украины (НБУ) сообщил о завершении основного этапа раскрытия реальных владельцев украинских банков, стартовавшего в начале 2015 года. Действительно, по данным НБУ, в перечень банков с непрозрачной структурой были включены свыше 50 банков, из них на данный момент только два действующих банка считаются банками с непрозрачной структурой собственности. Остальные банки либо выполнили требования НБУ и привели свою структуру собственности в соответствие с действующими положениями и Законом Украины «О банках и банковской деятельности» (Закон), либо отнесены к категории неплатежеспособных, либо ликвидированы по инициативе собственников.
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