Исполнительное производство

Еженедельная газета «Юридическая практика»
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Еженедельная газета «Юридическая практика»

Отрасли практики

№ 8 (1000) Исполнительное производствоот 21/02/17 (Отрасли практики)

Раскрытие показало

Достижение успешных результатов Нацбанком в сфере улучшения прозрачности банковской системы связано с усилением ответственности банков за нераскрытие настоящих собственников существенных долей

Богдан Дмуховский
Специально для «Юридической практики»

В прошлом году Национальный банк Украины (НБУ) сообщил о завершении основного этапа раскрытия реальных владельцев украинских банков, стартовавшего в начале 2015 года. Действительно, по данным НБУ, в перечень банков с непрозрачной структурой были включены свыше 50 банков, из них на данный момент только два действующих банка считаются банками с непрозрачной структурой собственности. Остальные банки либо выполнили требования НБУ и привели свою структуру собственности в соответствие с действующими положениями и Законом Украины «О банках и банковской деятельности» (Закон), либо отнесены к категории неплатежеспособных, либо ликвидированы по инициативе собственников.

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