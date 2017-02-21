Исполнительное производство

Отрасли практики
И один в поле ВОИС
Центр ВОИС по арбитражу и посредничеству выступает эффективным инструментом рассмотрения доменных споров
Одним из альтернативных методов разрешения доменных споров является разрешение споров Центром Всемирной организации интеллектуальной собственности по арбитражу и посредничеству (Центр ВОИС) в соответствии с Едиными правилами рассмотрения споров о доменных именах (Uniform domain-name dispute-resolution policy, UDRP).
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