Исполнительное производство

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Отрасли практики

№ 8 (1000) Исполнительное производствоот 21/02/17 (Отрасли практики)

И один в поле ВОИС

Центр ВОИС по арбитражу и посредничеству выступает эффективным инструментом рассмотрения доменных споров

Богдан Боровик

Специально для «Юридической практики»



Одним из альтернативных методов разрешения доменных споров является разрешение споров Центром Всемирной организации интеллектуальной собственности по арбитражу и посредничеству (Центр ВОИС) в соответствии с Едиными правилами рассмотрения споров о доменных именах (Uniform domain-name dispute-resolution policy, UDRP).

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