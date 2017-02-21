Исполнительное производство

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Частная практика

№ 8 (1000) Исполнительное производствоот 21/02/17 (Частная практика)

Стратегический запал

«Наша стратегия — сосредоточиться на дальнейшем развитии практики разрешения споров и углублении экспертизы в индустриях», — рассказал старший партнер LCF Артем Стоянов, представляя нового советника Татьяну Игнатенко

«Успех зависит не от количества, а от качества продукта, от уровня сервиса и развития человеческого потенциала», — считают в LCF. НА ФОТО: Артем СТОЯНОВ и Татьяна ИГНАТЕНКО

Наиболее распространенной и соответственно востребованной на украинском рынке юридических услуг уже несколько лет является практика разрешения споров. О специфике и основных направлениях развития юрбизнеса, ориентированного на DisputeResolution, о трансформации запросов клиентов и влиянии опыта, полученного в судах, на консалтинговые юридические практики мы говорили с Артемом Стояновым, старшим партнером LCF, и Татьяной Игнатенко, новым советником фирмы.

— Ваша юрфирма ассоциируется в первую очередь с судебной практикой. Что предопределило фокусирование именно на сопровождении разрешения споров?

Артем Стоянов (А.С.): Изначально, когда мы только обсуждали с партнером создание фирмы, в основу названия были положены три практики: (L)itigation, (C)orporate и (F)inance. Так сложилось, что и корпоративная, и финансовая практики в фирме развиваются через призму судебной. Кризисные времена предполагают увеличение количества судебных споров как на национальном уровне, так и за рубежом. Не могу сказать, что кризис нам помог, но так уж сложилось, что судебная практика стала для нас ключевой. Мы считаем, что сделали правильный выбор, угадали с трендом, и на горизонте ближайших пяти лет я не вижу оснований для изменения ситуации на рынке.

— То есть вы и дальше будете развиваться как фирма, чья деятельность сфокусирована на разрешении споров?

А.С.: Совершенно верно. Наша стратегия не включает захват рынков, диверсификацию, предложение всех возможных услуг одновременно. Мы считаем, что успех зависит не от количества, а от качества продукта, от уровня сервиса и развития человеческого потенциала. Всех этих целей более эффективно можно достичь в бутиковой юридической фирме с глубокой судебной специализацией и знанием индустрий. Поэтому наша стратегия на ближайшие три года — прочно закрепиться на позициях ведущей фирмы по разрешению споров в национальных и международных судебных и арбитражных институциях, сосредоточившись на дальнейшем развитии практик, углублении экспертизы в индустриях и создании уникальных конкурентных преимуществ. Для достижения этих задач расширение штата — логичный и необходимый шаг. Поэтому уже в начале этого года к нам присоединилась Татьяна Игнатенко, опытный адвокат, специализирующаяся на представительстве интересов клиентов как в национальных судебных инстанциях, так и в Европейском суде по правам человека. Направление Татьяны будет сфокусировано на судебной практике, также с ее помощью мы планируем развивать арбитражную практику по рассмотрению споров в международных арбитражных судах в странах СНГ.

Параллельно фирма продолжит развивать одну из основных практик — в сфере банкротства и реструктуризации, а также другие направления, так или иначе связанные с разрешением споров.

— В чем вы видите основные причины популярности международного арбитража на украинском рынке и среди украинских клиентов?

А.С.: По моему мнению, развитие арбитражной практики связано с определенной традицией и подражанием европейским стандартам ведения бизнеса. Практически каждый контракт содержит арбитражную оговорку, в соответствии с которой стороны соглашаются передать возможный спор на рассмотрение того или иного арбитражного суда. Ввиду того, что Украина — молодое государство, уровень правовой культуры в нашей стране несколько ниже. Это, в частности, проявляется в том, что к юристам обращаются, как правило, уже после возникновения проблемы, а не с целью ее упреждения. В то же время уже сейчас можем говорить об улучшении ситуации — наблюдается развитие арбитражной практики, ежегодный поступательный рост количества споров, рассматриваемых в МКАС.

Татьяна Игнатенко (Т.И.): Думаю, что одними из основных причин популярности международного арбитража на украинском рынке являются недоверие к украинской судебной системе (к сожалению) и более прогрессивный, европейский уровень рассмотрения споров именно арбитражными судами. Немаловажным фактором для бизнеса, который выбирает арбитраж, служит соблюдение конфиденциальности при рассмотрении спора.

— Татьяна, в каких сферах сосредоточена ваша практика?

Т.И.: Свою профессиональную деятельность я начала в Национальном бюро по вопросам соблюдения Конвенции о защите прав человека и основоположных свобод Министерства юстиции Украины. Одной из основных задач было формирование правовой позиции государства в делах против Украины, рассматриваемых Европейским судом по правам человека. Естественно, что в дальнейшем, практикуя как адвокат, я начала развивать данное направление, а именно: прецедентную практику Европейского суда по правам человека и представительство клиентов в данной международной судебной инстанции. Помимо этого я представляю интересы клиентов в национальных судебных инстанциях и в международном арбитраже.

— Какие из сопровождаемых дел можете отметить?

Т.И.: Одним из первых резонансных дел в моей адвокатской практике было дело по защите в судебном порядке интересов Промышленно-финансового консорциума «Приднепровье» в части признания его добросовестным приобретателем акций ОАО «Никопольский завод ферросплавов» и признания за ним права собственности на упомянутые акции. Данное дело было публичным и хорошо известным в юридическом сообществе. Правовая позиция по этому делу была обоснована также одним из достаточно популярных уже сегодня решением Евросуда по делу «Стретч против Соединенного Королевства». Отмечу, что дело по защите акций НЗФ было практически одним из первых громких дел, где национальные суды при вынесении решений применили решение Евросуда и дали ему правовую оценку.

Хотелось упомянуть еще одно резонансное дело, в котором принимала участие, — это защита ПАО «Квазар» от рейдерского захвата. По данному проекту командная работа юристов и правильно выбранная стратегия судебной защиты и пиар-кампании привела к положительному результату — защите активов предприятия.

Поскольку мы живем во время информационных технологий, хотелось бы отметить проект, который хоть и не является судебным, но представляет особый интерес. Это юридическое сопровождение проекта по разработке специалистами IT-компании приложения «Olympic UA» для мобильных операционных систем Android и Apple iOS, контентом которого были, в частности, информационные новости во время проведения Олимпийских игр 2016 года в г. Рио-де-Жанейро.

— Какие факторы предопределили ваше решение о присоединении к Юридической группе LCF?

Т.И.: Я, наверное, назвала бы объективные и субъективные факторы, которые предопределили мое решение. Прежде всего это симпатия к партнерам, их активность и энергичность, амбициозные планы, которым я, в частности, буду помогать реализовываться. Еще одним фактором послужило четкое позиционирование LCF: компания успешно развивает судебное направление, а я много лет специализируюсь именно в этой практике.

А.С.: Просто нам нельзя сказать «нет» (смеется).

— Поделитесь своими ближайшими планами по развитию практики и фирмы в целом.

Т.И.: Это, естественно, развитие практики представительства интересов клиентов в Евросуде, национальных судах, а также сопровождение арбитражных споров.

А.С.: Можем говорить о комплексном развитии практики разрешения споров, подразумевая под этим, что у нас есть достаточный ресурс для решения любого запроса клиентов.

Среди наших планов на этот год — реализация множества инициатив в сфере продвижения фирмы на украинском рынке, планируем довольно много мероприятий, культурных и социальных проектов, запуск нового сайта фирмы и многое другое. Если говорить о развитии бизнеса, то в приоритете — расширение перечня услуг судебной практики, расширение адвокатского корпуса, завершение получения адвокатских свидетельств для практикующих юристов, повышение лояльности имеющихся клиентов и привлечение новых.

Продолжим работу над улучшением процессуального законодательства. Также будем продолжать активно содействовать развитию украинского юридического сообщества. Сейчас время значительных перемен в государстве и гражданском обществе, социальных и экономических сдвигов. Мы стараемся не стоять в стороне от этих процессов и по мере сил участвуем в совершенствовании законодательного поля, бизнес-среды и правил, по которым бизнес будет работать и взаимодействовать с юстицией в ее широком смысле следующие пять-десять лет. Последние два года мы действительно неоднократно участвовали в данных направлениях — это реформа адвокатуры, процессуальное законодательство, регулирование банковского сектора, институт банкротства физических лиц, финансовая реструктуризация и др.

— Присутствует ли в ваших планах развитие трансакционных практик?

А.С.: Наши постоянные клиенты достаточно регулярно обращаются к нам с вопросами по корпоративному праву, антимонопольному регулированию, интеллектуальной собственности. У нас достаточно специалистов для решения таких клиентских задач, но повторю: основной наш фокус — разрешение споров. И даже по корпоративным вопросам мы работаем через призму судебного представительства, анализируем, как те или иные положения могут быть интерпретированы судом. Мы составляем договоры таким образом, чтобы минимизировать риски их обжалования в будущем, стараемся не экспериментировать и излишне не формализовать, но основываем нашу позицию на сложившейся судебной практике.

Т.И.: Особенностью юристов-судебников является умение увидеть риски и их минимизировать. Успешное судебное представительство клиентов в дальнейшем приводит к тому, что клиенты обращаются с запросами о предоставлении им консалтинговых услуг.

(Беседовал Алексей НАСАДЮК,

«Юридическая практика»)