Исполнительное производство

Частная практика
Integrites укрепляет партнерский состав в Москве
К Integrites Moscow присоединился новый партнер — Вацлав Макарский, который возглавит антимонопольную практику, а также будет консультировать клиентов по вопросам корпоративного и коммерческого права. Он сосредоточится на работе над проектами в сфере антимонопольного законодательства, включая вопросы монополизма, ограничивающие конкуренцию соглашений и согласованных действий, контроля за концентрациями и недобросовестной конкуренцией. Помимо этого, он будет представлять интересы клиентов при проведении проверок и рассмотрении дел в Федеральной антимонопольной службе, а также разрабатывать корпоративные коммерческие политики и compliance-программы для клиентов Integrites.
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