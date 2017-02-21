Исполнительное производство

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Частная практика

№ 8 (1000) Исполнительное производствоот 21/02/17 (Частная практика)

Integrites укрепляет партнерский состав в Москве

К Integrites Moscow присоединился новый партнер — Вацлав Макарский, который возглавит антимонопольную практику, а также будет консультировать клиентов по вопросам корпоративного и коммерческого права. Он сосредоточится на работе над проектами в сфере антимонопольного законодательства, включая вопросы монополизма, ограничивающие конкуренцию соглашений и согласованных действий, контроля за концентрациями и недобросовестной конкуренцией. Помимо этого, он будет представлять интересы клиентов при проведении проверок и рассмотрении дел в Федеральной антимонопольной службе, а также разрабатывать корпоративные коммерческие политики и compliance-программы для клиентов Integrites.

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