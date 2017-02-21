Исполнительное производство

Частная практика
ЮФ Aequo — юрсоветник группы «Эпицентр» в связи с приобретением торговых центров
Юридическая фирма Aequo консультирует группу «Эпицентр» в связи с приобретением торговых центров во Львове, Буче и Борисполе, общая площадь которых составляет более 40 тыс. м2. Комплексное юридическое сопровождение включает разработку структуры сделки, проведение due diligence объектов покупки, получение разрешений Антимонопольного комитета Украины, подготовку трансакционной документации и сопровождение закрытия сделки.
ДОСТУП К ЭТОМУ МАТЕРИАЛУ ПЛАТНЫЙ
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