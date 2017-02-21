Исполнительное производство

Сегодня 21 февраля 2017 года, 13:52

Частная практика

№ 8 (1000) Исполнительное производствоот 21/02/17 (Частная практика)

ЮФ Aequo — юрсоветник группы «Эпицентр» в связи с приобретением торговых центров

Юридическая фирма Aequo консультирует группу «Эпицентр» в связи с приобретением торговых центров во Львове, Буче и Борисполе, общая площадь которых составляет более 40 тыс. м2. Комплексное юридическое сопровождение включает разработку структуры сделки, проведение due diligence объектов покупки, получение разрешений Анти­моно­польного комитета Ук­раины, подготовку транс­акционной до­ку­ментации и со­провождение закрытия сделки.

ДОСТУП К ЭТОМУ МАТЕРИАЛУ ПЛАТНЫЙ

Уважаемый читатель!

С 11 октября 2010 года доступ к материалам сайта «Юридическая практика» (кроме новостей и электронного магазина) осуществляется только на условиях платной подписки (регистрации)

Если Вы впервые посетили наш сайт и желаете стать нашим подписчиком, ознакомьтесь, пожалуйста, с условиями подписки, перейдя по этой ссылке.

Если же Вы хотите оформить подписку на печатную и/или онлайн-версию газеты перейдите по ссылке. Для оформления подписки на другие издания ЧАО «Юридическая практика» перейдите сюда.