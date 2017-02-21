Исполнительное производство

Частная практика
ЮФ AVELLUM консультировала Deutsche Beteiligungs AG по вопросам инвестиций в Dieter Braun Gmbh
Юридическая фирма AVELLUM выступила юрсоветником компании Deutsche Beteiligungs AG по вопросам украинского права в связи с инвестицией в компанию Dieter Braun Gmbh на сумму 5,9 млн евро. AVELLUM консультировала Deutsche Beteiligungs AG относительно проведения юридического аудита прав на недвижимое имущество, прав интеллектуальной собственности, трудовых отношений и социальных льгот работников украинской компании группы Braun. Команду AVELLUM возглавил управляющий партнер Николай Стеценко при значительной поддержке юристов Юрия Зарембы, Андрея Гуменчука и Дмитрия Ткачука.
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