Исполнительное производство

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Частная практика

№ 8 (1000) Исполнительное производствоот 21/02/17 (Частная практика)

Кто кого съезд?

С целью создания правопреемственности полномочий органов адвокатского самоуправления САУ принял решение созвать отчетно-выборный съезд адвокатов Украины заранее

Светлана Тарасова

«Юридическая практика»



Этот год для адвокатского сообщества станет отчетно-выборным. Как правило, в сентябре-октябре заканчиваются полномочия региональных органов адвокатского самоуправления, а также некоторых представителей высших органов адвокатского самоуправления.

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