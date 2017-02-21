Исполнительное производство

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№ 8 (1000) Исполнительное производствоот 21/02/17 (Самое важное)

Образцовые решения

Высший совет правосудия активно занимается судейскими кадрами, одновременно решая организационные вопросы своей деятельности

На заседании Высшего совета правосудия (ВСП) 14 февраля с.г. были утверждены образцы жалоб относительно дисциплинарного проступка судьи и заявления о нарушении судьей или прокурором требований о несовместительстве. Напомним, что, согласно части 1 статьи 106 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей», судья может быть привлечен к дисциплинарной ответственности в порядке дисциплинарного производства. Право на обращение с дисциплинарной жалобой имеет любое лицо; граждане осуществляют такое право лично или через адвоката, юридические лица — через адвоката, органы государственной власти и органы местного самоуправления — через своих руководителей или представителей. Частью 3 статьи 107 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» предусмотрено, что Высший совет правосудия утверждает и размещает на официальном веб-портале судебной власти образец дисциплинарной жалобы. Образец заявления о несовместительстве также утверждается ВСП.

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