Исполнительное производство

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№ 8 (1000) Исполнительное производствоот 21/02/17 (Самое важное)

Программный продукт

В Киеве состоялось торжественное открытие программы «Адвокат будущего»

17 февраля с.г. первая всеукраинская программа профессионального развития «Адвокат будущего» была официально открыта в Киеве. Модератором мероприятия выступил Андрей Вишневский, руководитель программы «Адвокат будущего». С приветственными словами к участникам обратились: Роман Ващук, Чрезвычайный и Полномочный Посол Канады, Павел Петренко, министр юстиции Украины, Денис Бугай, президент Ассоциации юристов Украины (АЮУ), Карим Моркос, директор и глава отдела международного развития посольства Канады, Лариса Бизо, вице-президент Канадского бюро международного образования, директор проекта «Доступная и качественная правовая помощь на Украине», Шейла Редел, эксперт по вопросам профессионального развития, Канадская ассоциация юристов, Виктория Митько, председатель ОО «Всеукраинское объединение адвокатов, предоставляющих бесплатную правовую помощь».

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