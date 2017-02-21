Исполнительное производство

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№ 8 (1000) Исполнительное производствоот 21/02/17 (Самое важное)

Суровые 90

Максимум 90 баллов могли набрать кандидаты в Верховный Суд на письменном тестировании

Юлия Шешуряк

«Юридическая практика»



16 февраля стартовал процесс квалификационного оценивания кандидатов на должности судей в кассационные суды нового Верховного Суда (ВС). В рамках первого этапа оценивания — экзамена — состоялось анонимное письменное тестирование. «Впервые в истории Украины Верховный Суд формируется на конкурсной основе. Мы сейчас свидетели того, что называется «революция сверху», — заявил перед началом тестирования председатель Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККС) Сергей Козьяков.

По результатам специальной проверки допуск к оцениванию получили 625 кандидатов, большинство из них (70,2 %) — судьи. Среди претендентов — 17 судей Верховного Суда Украины. Для судей низших инстанций данный конкурс может стать «блестящим социальным лифтом», отметил глава ВККС. Также на места в ВС претендуют ученые и адвокаты. Как сообщили в ВККС, в региональном разрезе больше всего кандидатов из Киева (257), на втором месте — Харьковская область (58), на третьем — Львовская (31).

Четыре часа было отведено кандидатам на выполнение тестовых заданий, состоящих из 120 вопросов для каждой специализации. Участникам тестирования разрешили пользоваться только выданными тестовой тетрадью, ручкой, бланком ответов и чистыми листами бумаги для собственных записей. Все гаджеты нужно было выключить и сложить вместе с другими не разрешенными вещами в специальные пакеты. Запакованные задания непосредственно перед тестированием доставили служащие Госспецсвязи с охраной. И хотя индивидуальные столики кандидатов из-за ограниченной площади помещения разместили достаточно близко, списать у соседа было невозможно, так как тесты разделили на пять вариантов. К тому же по периметру зала разместили 32 видеокамеры, записывающие тестирование, а также за процессом следили международные наблюдатели и представители Общественного совета добропорядочности. Все желающие могли посмотреть онлайн-трансляцию тестирования кандидатов в каждый из четырех кассационных судов. Анонимность тестирования состояла в том, что тестовые тетради были закодированы, результаты считал компьютер.

Максимальное количество баллов, которое мог набрать кандидат за письменное тестирование, — 90. Вечером 16 февраля ВККС определилась с минимально допустимым количеством баллов, позволяющим пройти дальше: 54 балла — для кандидатов в Кассационный уголовный суд, 60 баллов — в Кассационный административный суд, Кассационный хозяйственный суд и Кассационный гражданский суд. Кандидаты, которые не набрали минимального количества баллов, выбывают из гонки.

В этот же день ближе к ночи стали известны неперсонифицированные результаты тестирования — их опубликовали на сайте ВККС. Общественный совет добропорядочности сообщил: «По полученной информации и нашим собственным подсчетам, не явились на тестирование 12 кандидатов, 89 кандидатов не набрали минимально допустимый балл. Набрали ровно минимально допустимый балл и продолжат участие в конкурсе семь кандидатов». Таким образом, после первого теста количество кандидатов в Верховный Суд уменьшилось с 625 до 524 — 17 февраля ВККС обнародовала и персонифицированные результаты тестирования.

Вторая часть экзамена — практическое задание — состоится 21 февраля. На нем кандидаты должны будут за пять часов подготовить проект судебного решения кассационной инстанции и смогут «заработать» до 120 баллов. Поскольку задание кандидаты выполнят письменно, их проверка ВККС будет не такой быстрой, как тестов, и по прогнозам займет около недели.

После оглашения итогов практического задания проведут деперсонификацию всех оценок. Кандидатов, набравших минимально допустимое количество баллов (сколько — определит ВККС), допустят ко второму этапу квалификационного оценивания. Далее по плану — исследование досье кандидатов, тестирование личных морально-психологических качеств и общих способностей, собеседование. Общественный совет добропорядочности предоставит свои мотивированные выводы относительно кандидатов. В течение всего квалификационного оценивания кандидат сможет получить максимум 1000 баллов: 250 — за добропорядочность, 250 — за профессиональную этику, 500 — за компетентность (сюда входят и результаты экзамена).

«Конкурс в Верховный Суд — открытый, имена кандидатов известны. Сегодня все имеют возможность принять участие в построении справедливого правосудия. Люди на местах знают кандидатов в Верховный Суд от своего региона — присылайте известную вам информацию о кандидатах в Общественный совет добропорядочности или пишите на электронный ящик ВККС konkurs@vkksu.gov.ua», — призвал Сергей Козьяков.