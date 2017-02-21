Исполнительное производство

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Рабочий график

№ 8 (1000) Исполнительное производствоот 21/02/17 (Рабочий график)

КАЛЕНДАРЬ на неделю

1000 ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ КИЕВ:В рамках квалификационного оценивания кандидаты, претендующие на занятие вакантных должностей судей кассационных судов в составе Верховного Суда, выполнят практическое задание. Необходимо будет подготовить проект решения кассационного суда. Для выполнения задания отводится 300 минут. Место проведения: выставочный центр ACCO International, пр-т Победы, 40б 1200 ИТОГИ И ПЛАНЫ КИЕВ: Состоится расширенное заседание Коллегии Государственной регуляторной службы Украины. На Коллегии планируется рассмотреть итоги деятельности Государственной регуляторной службы в 2016 году и приоритетные направления ее работы в 2017 году. Место проведения: ГРС, ул. Арсенальная, 9/11, 6-й этаж, зал заседаний 1430 СЕМЕЙНЫЕ ВОПРОСЫ КИЕВ: На заседании Комитета Верховного Совета Украины по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма будет рассматриваться, в частности, законопроект № 5294 о предотвращении и противодействии домашнему насилию (подготовка ко второму чтению). Место проведения: ул. Садовая, 3а, к. 1016

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