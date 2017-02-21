Исполнительное производство

Сегодня 21 февраля 2017 года, 13:52

Рабочий график

№ 8 (1000) Исполнительное производствоот 21/02/17 (Рабочий график)

Legal Banking Forum

09-00-КИЕВ: Газета «Юридическая практика» организовывает ІІІ Legal Banking Forum. Генеральный партнер Форума — ЮК L.I.Group, экспертный партнер — ЮФ Aequo, профессиональный партнер — «Диамантбанк». Соорганизатором выступит информационное агентство «Финансовый клуб».

ДОСТУП К ЭТОМУ МАТЕРИАЛУ ПЛАТНЫЙ

Уважаемый читатель!

С 11 октября 2010 года доступ к материалам сайта «Юридическая практика» (кроме новостей и электронного магазина) осуществляется только на условиях платной подписки (регистрации)

Если Вы впервые посетили наш сайт и желаете стать нашим подписчиком, ознакомьтесь, пожалуйста, с условиями подписки, перейдя по этой ссылке.

Если же Вы хотите оформить подписку на печатную и/или онлайн-версию газеты перейдите по ссылке. Для оформления подписки на другие издания ЧАО «Юридическая практика» перейдите сюда.