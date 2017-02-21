Исполнительное производство

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Отрасли практики

№ 8 (1000) Исполнительное производствоот 21/02/17 (Отрасли практики)

Берлинская сцена

Как проходит индустриализация юридических услуг – последние новости от украинских участников берлинского Legal Tech Hackathon Валентина Пивоварова, Дмитрия Форемного, Нестора Дубневича

Валентин Пивоваров ,

Нестор Дубневич ,

Дмитрий Форемный

Специально для «Юридической практики»



C 7 по 9 февраля на Legal Tech Hackathon в Берлине собрались лучшие представители сферы инновационной юриспруденции. О том, какие проекты были представлены на одном из лучших профильных хакатонов, что происходило «за кадром» и какие изменения ждут юриспруденцию в будущем, рассказывают его участники, основатель Lexnet.io, Chief Innovation Officer АО Juscutum Валентин Пивоваров, партнер-основатель Lexnet.io, юрист АО Juscutum Нестор Дубневич и Innovating Justice Agent в HiiL Дмитрий Форемный.

Марафон идей

Валентин ПИВОВАРОВ, основатель Lexnet.io, Chief Innovation Officer Juscutum

Прежде всего хотелось бы начать с разъяснения понятия «хакатон» в целом. Hackathon — от англ. от hack — «взлом» и marathon — «марафон». Hack — довольно многозначное понятие, воспринимаемое в основном в негативном ключе. В данном случае хакер — одержимый идеей человек с верой, желанием и возможностью найти любую лазейку, дабы поменять что-либо с помощью технологий. Marathon — мероприятие, которое длится от одного дня до недели. То есть участники хакатона могут работать без отдыха по 15–18 часов в сутки, а спать в спальных мешках около рабочего стола. Это напоминает настоящую военную организацию. Каждый выполняет разные функции, есть распределение прав и обязанностей, что мне как военному человеку в прошлом близко по духу. За очень короткий промежуток времени люди из разных областей находят проблему, делают анализ рынка и работают над MVP (минимально рабочим продуктом). А теперь немного подробнее об опыте хакинга права на первом Берлинском юридическом хакатоне.

День первый. 7 февраля

Язык — английский.

Более 100 участников познакомились, обменялись опытом и объединились в команды. Нас, украинцев, приняли по-особенному, ведь организаторы до последнего не верили, что мы приедем. После завтрака и знакомства все распределились на группы по трем направлениям, которые, по мнению организаторов, являются драйвером в 2017 году: искусственный интеллект, блокчейн и индустриализация. Этот процесс, во время которого команды определялись, в каком направлении им можно работать, называется Idea Hacking Process.

На мероприятии были представлены юристы, программисты и правовые инженеры. Последние, по моему убеждению, являются будущим профессии юриста.

Правовые инженеры — юристы, подкованные технически. Правовая инженерия, несомненно, поможет масштабировать закон как мерило справедливости и сделать правосудие более доступным. А правовые инженеры смогут выступать связующим звеном между юристами-классиками и программистами. На диаграмме вы можете увидеть соотношение участников на хакатоне.

В первый день мы обратились к исследованию HiiL и поняли, что данную проб­лему можно решить с помощью чат-бота, распределили обязанности. Ближе к ночи у нас был готов лэндинг, MVP бота, наброски питча и желание завершить все на следующий день.

День второй. 8 февраля

Доработка чат-бота, подготовка презентации, отшлифовка веб-сайта и репетиция питча. В 17.00 мы были готовы. Еще перед презентацией проекта многие подходили знакомиться. В паре с Дмитрием Форемным мы презентовали проект, который был отлично принят аудиторией. На вечеринке после официальной части обменивались контактами с участниками и делились впечатлениями, полученными в течение двух насыщенных дней.

День третий. 9 февраля

Наш проект вызвал такой резонанс, что появились желающие встретиться с нами на следующий день. В перерыве между экскурсией по Берлину и тест-драйвом Tesla Model X мы закрепили контакты с некоторыми участниками хакатона, что также является подтверждением отличной поездки.

Хакни право

Нестор ДУБНЕВИЧ, партнер-основатель Lexnet.io, юрист Juscutum

«Хакни право» — такой слоган Берлинского хакатона был размещен на сумках, плакатах и закрепился в сознании участников технологического соревнования. Немного агрессивное звучание этого боевого техно-клича хорошо подстегивало участников к тому, чтобы успеть взрастить прототип, ведь на инкубацию legal tech-проекта отвели всего два дня, которые должны были закончиться питчем. Тренды разработки юридических инноваций традиционно исходили из ключевых проблем юридического бизнеса. Оптимизация бизнес-процессов, решение вопроса доверия при заключении сделок онлайн, а также юридический консалтинг от искусственного интеллекта — ключевые направления, в рамках которых плодились идеи для стартапов. Немного о каждом.

Индустриализация юридических услуг — именно так окрестили разработки по оптимизации бизнес-процессов юридических компаний. Планировщики, голосовые ассистенты, CRM-системы — то, что будет совершенствоваться вечно, поэтому неудивительно, что на хакатоне заговорили о том (и с этим трудно не согласиться), что визуальный интерфейс умрет уже через несколько лет и будет заменен голосовым. Юристов тревожило и влияние роста каналов коммуникаций на коммуникацию с клиентами. Telegram, Whatsapp, Viber, Messenger, Slack — и это только одни из самых популярных. Распыление процесса общения с клиентами негативно отображается как на качестве такой коммуникации, так и на ее конфиденциальности. В качестве решения предлагались коммуникационные интеграторы. Исходя из того, что у юристов почасовая работа, дополнительно поднимался вопрос о клиентах и ошибочных компетенциях, когда на общение с клиентом тратится определенное количество времени, после чего выясняется, что он обратился в юридическую компанию, которая не владеет надлежащей экспертизой. Здесь место зарезервировано уже для искусственного интеллекта. Став коммуникационной прослойкой между компанией и клиентами, боты, созданные на технологиях AI (Artificial Intelligence), еще в момент обращения направят клиента к компетентным юристам. Кроме того, отдельным блоком рассматривался вопрос внедрения AI в системы анализа юридических документов.

Третий технологический тренд — блокчейн. Он решает проблему консенсуса и отлично применим в договорных конструкциях из сферы страхования, денежных переводов и эскроу-систем. Не менее активно обсуждались умные контракты как новый виток развития договорных правоотношений. И, наверное, неспроста все команды, которые вышли питчить проект, получили криптоакции одного крутого блокчейн-проекта, которые уже в скором времени могут взлететь к показателям акций компаний MySpace и RocketLawyer.

Решитьпроблему

Дмитрий ФОРЕМНЫЙ, Innovating Justice Agent в HiiL

Изначально для того, чтобы создать хороший продукт, запустить стартап или построить бизнес, необходимо найти проблему. Чем больше востребована проблема, тем больше потенциальный рынок. Значимая проблема — это секрет, который лежит на поверхности, но его никто не видит. Так учат гуру бизнеса Питер Тиль и другие основатели «единорогов», инновационных компаний или стартапов, стоимость которых перевалила за миллиард долларов. «Так где же лежит проблема, которую мы будем решать?» — спрашивали мы себя перед хакатоном. Масс-маркет в противовес хозяйственным вопросам является глобальным трендом в юридических услугах. Согласно статистике, более половины опрошенных украинцев (56 %) никогда не ищут юридической поддержки. А вот и не надо ни к кому обращаться, если никто не внушает доверия. Решение подскажет чат-бот. Именно так мы размышляли во время idea hacking — первой части берлинского legal tech Hackathon.

Идем дальше. Проблем у населения хоть отбавляй, но как идентифицировать самую острую? Тут помогло исследование Гаагского института инноваций в Праве относительно доступности правосудия в нашей стране. Отчет показал, что потребительские проблемы беспокоят наших сограждан чаще других. С этим и работали: мастерили прототип чат-бота, анализировали конкурентов, прорабатывали бизнес-модель, придумывали название и броский дизайн лэндинга, знакомились с программистами, фаундерами, инвесторами и юридическими инженерами (legal engineer). Именно последние, по-видимому, скоро в большом количестве войдут в наши ряды.