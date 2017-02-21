Исполнительное производство

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Судебная практика

№ 8 (1000) Исполнительное производствоот 21/02/17 (Судебная практика)

Суд впервые признал админнарушением необнародование информации об использовании средств госпредприятием

Необнародование информации об использовании средств публичным акционерным обществом «Строительная компания «Укрбуд» незаконно и является админнарушением, признал Днепровский районный суд г. Киева.

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