Исполнительное производство

Еженедельная газета «Юридическая практика»
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Еженедельная газета «Юридическая практика»

Частная практика

№ 8 (1000) Исполнительное производствоот 21/02/17 (Частная практика)

Pavlenko Legal Group отстояла правовую позицию украинского банка

 

Команда судебных юристов Pavlenko Legal Group одержала победу, представляя интересы клиента в Высшем хозяйственном суде Украины в споре относительно толкований условий кредитного договора. По результатам работы юристов компании постановлением ВХСУ оставлено в силе решение, ранее принятое Хозяйственным судом г. Киева в пользу банка. Это дело рассматривалось судами трех инстанций с августа 2016 года. Задолженность по «телу кредита» перед банком составляла 37 млн долл. США. Также в связи с толкованием договора в пользу банка стало возможным разблокирование еще нескольких судебных процессов, связанных с попытками должника не исполнять свои обязательства. Со стороны Pavlenko Legal Group над процессом работали управляющий партнер, адвокат Александра Павленко, руководитель судебной практики, адвокат Елена Перцова и юрист Андрей Чекалов.

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