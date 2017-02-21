Исполнительное производство

Сегодня 21 февраля 2017 года, 13:53

Акцент

№ 8 (1000) Исполнительное производствоот 21/02/17 (Акцент)

Кадр-бланш

Судьи охотно воспользовались полученным от законодателей карт-бланшем в части комплектации состава ВСП: на шесть вакансий претендуют 44 кандидата

Ольга Кириенко

«Юридическая практика»



Как показывает практика проведения главных судейских форумов, чем большим является кадровое предложение, тем сложнее делегатам съезда сделать свой окончательный выбор

Чем меньше времени остается до ХIV внеочередного съезда судей Украины, который должен состояться 14–15 марта 2017 года, тем большей становится кадровая интрига в вопросе комплектации состава Высшего совета правосудия (ВСП). Одним из главных информационных поводов прошедшей недели стало завершение приема документов от претендентов на вакантные кресла членов ВСП, проходившего в течение месяца и завершившегося 12 февраля с.г.: удивил не сам процесс, а его результаты! Согласно обнародованной ВСП 13 февраля с.г. zz, количество желающих принять участие в грядущем кадровом марафоне главного судейского форума будет внушительным: на шесть вакансий в ВСП претендуют 44 человека! Причем интрига относительно окончательного количества представителей Фемиды — претендентов на места в ключевом органе судебной власти (судей и судей в отставке) сохранялась до последнего. Большая часть кандидатов задекларировали свое намерение на бумаге практически на финишной прямой, когда до окончания приема документов оставалось три-четыре дня. Более того, чтобы попасть в число претендентов, отдельным судьям пришлось «пожертвовать» своими административными должностями, досрочно прекратив полномочия председателя или заместителя председателя суда. Но обо всем по порядку.

Историческая ставка

Прежде чем рассказать обо всех претендентах на места в ВСП, сделаем небольшой экскурс в историю этого кадрового вопроса. Как известно, в стремлении «перестроить» отечественную судебную систему на европейский лад законодатели в рамках прошлогодней конституционной реформы попытались выполнить одну из ключевых рекомендаций международных экспертных институций — максимально деполитизировать главный кадровый и дисциплинарный судейский орган, увеличив присутствие в его составе представителей Фемиды. Но поскольку в вопросе трансформации Высшего совета юстиции (ВСЮ) в новый орган — Высший совет правосудия — реформаторы руководствовались принципом «ломать не стоит», был предложен механизм плавной модификации с сохранением существующего кадрового ресурса ВСЮ, за исключением политических фигур — Генпрокурора и министра юстиции. За счет двух указанных вакансий и увеличения количественного состава этого органа с 20 до 21 члена судьям предоставили возможность приблизиться к заявленному в статье 131 Основного Закона судейскому большинству. А в рамках Закона Украины «О Высшем совете правосудия» представителям судейского корпуса и вовсе дали полный кадровый карт-бланш в этой части, предоставив возможность заполнить квоты парламента и ученых-юристов, доизбрав еще двух членов ВСП. С учетом еще одной образовавшейся в составе этого органа вакансии (делегированный съездом судей в состав ВСЮ Алексей Муравьев прекратил свои полномочия в связи с увольнением с должности судьи Высшего административного суда Украины (ВАСУ) по собственному желанию) грядущему главному судейскому форуму предстоит избрать в состав ВСП шесть своих представителей.

Как показывает практика проведения судейских форумов, чем большим является кадровое предложение, тем сложнее делегатам съезда сделать свой окончательный выбор. Например, в последний раз, когда наивысшему органу судейского самоуправления доводилось брать соответствующую кадровую высоту (правда, высота была ниже — XII внеочередному съезду судей нужно было назначить только трех членов ВСЮ), понадобилось провести два этапа съезда: первый проходил 19–20 июня 2014 года, второй — в конце сентября того же года, причем количество претендентов на три вакансии в ВСЮ было существенно меньшим — 12.

То ли дело сейчас, когда конституционный статус ВСП существенно усилен новыми полномочиями: без преувеличения этот орган фактически будет играть первую скрипку по кадровым, дисциплинарным и многим другим вопросам судейской карьеры. Возможно, именно повышением престижности работы в ВСП можно объяснить такое количество претендентов. А быть может, все дело в популярном духе соревнования, так активно культивированном законодателями в новых кадровых процедурах и механизмах. И именно им прониклись азартные представители Фемиды, решившие попробовать свои силы сразу в нескольких соревнованиях: в кадровых гонках в Верховный Суд (ВС) и в ВСП…

Кадры вскрыты

Вот мы и подошли к самому интересному — кто они, эти 44 «смельчака», решивших побороться за места в ВСП в условиях такой высокой конкуренции (шутка ли, почти семь человек на одно место!)? Мы долго думали над тем, как подготовить некую аналитическую справку обо всех претендентах. От идеи создания кратких досье обо всех соискателях мы сразу отказались, поскольку реализовать ее в рамках нескольких газетных полос наверняка бы не удалось. Но наличие в списке потенциальных членов ВСП знакомых имен и фамилий, фигурирующих в числе конкурсантов в ВС, натолкнуло нас на мысль провести некую классификацию претендентов именно с точки зрения их соревновательной способности, условно разделив их на тех, кто принимает участие только в одном кадровом марафоне (то есть претендует на места в ВСП), и тех, кто участвует сразу в двух параллельных процессах — конкурсном отборе в ВС и в избирательной кампании в ВСП. Последних, по нашим подсчетам, оказалось довольно много — 15 человек. Это судьи: Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел (ВССУ) — Валентин Крыжановский, Валентина Орлянская, Елена Сытник,ВАСУ — Татьяна Стрелец, Житомирского апелляционного административного суда — Богдан Монич, Киевского районного суда г. Одессы — Игорь Борщов, Хозяйственного суда Ивано-Франковской области — Павел Шкиндер, Апелляционного суда Винницкой области — Анатолий Кривошея, Апелляционного суда Харьковской области — Лариса Швецова, Апелляционного суда Донецкой области — Валентина Курило, Апелляционного суда Волынской области — Андрей Овсиенко, Хозяйственного суда Харьковской области — Александр Мамалуй. А также три судьи в отставке: Григорий Алейников (ранее работал в Апелляционном суде Запорожской области), Василий Шарапа (ранее занимал должность судьи Ровенского окружного административного суда), Александр Сытников (экс-судья ВАСУ).

Из этого следует, что в случае если выбор делегатов съезда судей будет сделан в пользу указанных лиц и членами ВСП будут избраны шесть из вышеперечисленных судьей и судьей в отставке, при условии, конечно, что они параллельно станут победителями конкурса в ВС (чисто теоретически это возможно!), новая наивысшая инстанция в итоге может недосчитаться целых восьми пар рабочих рук. Дело в том, что участниками конкурса в ВС являются также два действующих члена ВСП — судьи ВССУ Алла Лесько и Алла Олийнык. Следовательно, если для всех них конкурсная миссия будет выполнима, то ВС на какое-то время (в случае с г-жой Лесько и г-жой Олийнык на два года, а в случае с остальными шестью членами ВСП, которых только предстоит избрать, — на четыре года) может лишиться восьми судей.

Возвращаясь к тем претендентам, которые будут сосредоточены исключительно на избирательной кампании в ВСП, отметим, что в их числе есть и довольно спорные с точки зрения соответствия законодательным требованиям кандидатуры. Скажем, Лилия Васина — одна из 18 экс-судей, в отношении которых не так давно Европейский суд по правам человека принял решение по делу «Куликов и другие против Украины». Напомним: в указанном решении Евросуд установил нарушения статьи 6 (право на справедливое судебное разбирательство) и статьи 8 (право на уважение частной и семейной жизни) Конвенции о защите прав человека и основоположных свобод, допущенные Украиной при увольнении за нарушение присяги с должностей судей национальных судов в разные годы в период с 2004-го по 2012 год. Уволенным судьям Страсбургский суд присудил выплатить справедливую сатисфакцию (г-же Васиной — 8 тыс. евро), а также установил, что для эффективного восстановления нарушенного права Украина должна обеспечить пересмотр дисциплинарных дел в отношении таких судей.

Следует отметить, что г-жа Васина была уволена с должности судьи Кировского районного суда г. Днепропетровска за нарушение присяги постановлением парламента от 3 ноября 2011 года. Правда, причины своего увольнения в автобиографии, размещенной на сайте ВСП в разделе «Кандидаты в ВСП», она не указала. Но в своем мотивационном письме об этом факте из профессиональной биографии Лилия Васина рассказывает, а также упоминает об указанном решении Евросуда. После прекращения судейской карьеры г-жа Васина, цитируем ее же слова из мотивационного письма, «работала юрисконсультом, а в свободное время занималась адвокатской практикой». Из этого следует, что сейчас г-жа Васина не имеет ни статуса судьи, ни статуса судьи в отставке, которые бы, согласно предписаниям статьи 131 Основного Закона, давали ей право на избрание членом ВСП съездом судей. К слову, г-жа Васина претендовала и на место судьи в Кассационном уголовном суде в составе ВС, но к участию в конкурсе не была допущена.

Расскажем и об остальных 28 претендентах на кресла членов ВСП, не участвующих в конкурсе в ВС. Среди них 21 судья: ВССУ — Андрей Солодков (возглавлял ВССУ с мая 2013 года по апрель 2014 года), Апелляционного суда г. Киева — Николай Худык и Степан Гладий, Апелляционного суда Одесской области — Игорь Артеменко, Апелляционного суда Львовской области — Игорь Стельмах, Апелляционного суда Черниговской области — Светлана Акуленко, Апелляционного суда Закарпатской области — Иван Стан, Киевского апелляционного хозяйственного суда — Виктор Шапран, Киевского апелляционного административного суда — Константин Бабенко и Оксана Эпель, Днепропетровского апелляционного административного суда Владимир Мельник, Окружного административного суда г. Киева — Руслан Арсирий, Одесского окружного административного суда — Игорь Завальнюк, Лычаковского районного суда г. Львова — Сергей Гирич, Брянского городского суда Луганской области — Виталий Снегирев,Летичевского районного суда Хмельницкой области — Анатолий Лазаренко, Тернопольского горрайонного суда Тернопольской области — Тарас Багрий, Каменнобродского районного суда г. Луганска — Максим Вишняк, Хозяйственного суда Николаевской области — Александр Ткаченко, Голосеевского районного суда г. Киева — Елена Первушина, Соломенского районного суда г. Киева — Тарас Оксюта. А также семь судей в отставке: Михаил Цуркан и Татьяна Чумаченко (ранее работали в ВАСУ), Виталий Гончар и Станислав Мищенко (бывшие судьи ВССУ), Виктор Качан (ранее работал в Апелляционном суде г. Киева), Олег Васильцов (был судьей Мелитопольского горрайонного суда Запорожской области), Владимир Соловьев (экс-судья Хозяйственного суда Запорожской области).

Биться об расклад

Чтобы понять, как может разложиться кадровый пасьянс на главном судейском форуме, мы решили провести и другой подсчет — проанализировать кандидатов, включая судей в отставке, в разрезе разных юрисдикций. Так, из 43 заявленных претендентов (г-жу Васину мы не учитывали ввиду ее «неопределенного» судейского статуса) наибольшее количество представителей общих судов — 27 человек, второй по численности является группа представителей административной юрисдикции — 12 лиц, наименьшее количество претендентов от хозяйственных судов — всего четыре человека.

Как показывает практика проведения съездных судейских церемоний, чтобы упростить кадровый выбор, делегаты могут применить квотные индикаторы: установить лимит на представительство от разных юрисдикций. И в этом случае воспользоваться паритетным принципом будет не сложно: скажем, можно установить, что каждую юрисдикцию в ВСП должны представлять двое судей/судей в отставке. Вполне вероятен и другой квотный принцип, но так или иначе, очевидно, наибольшей будет конкуренция именно среди представителей общих судов.

Безусловно, заявленное число кандидатов в ВСП в 44 человека — это максимально допустимое количество претендентов. Не исключено, что отдельные кандидатуры будут отсеяны по результатам промежуточной ревизии. Так, в соответствии с частью 7 статьи 9 Закона Украины «О Высшем совете правосудия» секретариат Совета должен обеспечить проведение специальной проверки в отношении всех кандидатов, по результатам которой составить и предоставить Совету судей Украины соответствующее заключение. Кроме того, высшему органу судейского самоуправления будет предоставлено заключение о соответствии этих кандидатов и их документов требованиям, установленным специальным законом.

Еще одним фактором, который может упростить кадровый выбор делегатам главного судейского форума, может стать другое предписание специального закона (часть 2 статьи 10 Закона Украины «О Высшем совете правосудия»), которое гласит: голосование проводится исключительно за кандидатов в члены ВСП, которые подали документы в установленном порядке и избраны делегатами этого съезда. Голосование также может проводиться за кандидатов в члены ВСП, которые подали документы в соответствующем порядке и были выдвинуты непосредственно на главном судейском форуме не менее чем 20 % избранных делегатов съезда. Следовательно, первыми в зоне риска окажутся не делегаты съезда, которым без поддержки как минимум одной пятой участников наивысшего органа судейского самоуправлении в бюллетени для тайного голосования за избрание членов ВСП не попасть. Это может стать преградой в первую очередь для судей в отставке, коих в списке кандидатов десять. Хотя профильным судейским законом и предусмотрена возможность их представительства на съезде (частью 5 статьи 131 Закона «О судоустройстве и статусе судей» предусмотрено, что делегаты на съезд избираются тайным голосованием на альтернативной основе, при свободном выдвижении кандидатур для избрания из числа судей соответствующих судов или судей в отставке независимо от их места работы до выхода в отставку), такая «опция», как показывает практика, не пользуется особой популярностью в судейских коллективах.

Поскольку пока что полной информации относительно всех избранных на съезд делегатов нет, мы не можем проанализировать список кандидатов в ВСП с этой точки зрения. Но приведем пример суда, представительство которого в указанном списке является наибольшим. Самый большой кадровый «десант» у ВССУ: четыре судьи — Валентин Крыжановский, Елена Сытник, Валентина Орлянская и Андрей Солодков и два судьи в отставке — Станислав Мищенко и Виталий Гончар. При этом только двое из указанных лиц избраны делегатами на грядущий съезд от ВССУ — Елена Сытник и Валентина Орлянская.

Тяготы и решения

Как мы отмечали в самом начале этого материала, отдельным судьям для участия в нынешней избирательной кампании пришлось «пожертвовать» своими административными функциями. Бывших руководителей судов в списке претендентов в состав ВСП четверо: Сергей Гирич (ранее был председателем Лычаковского районного суда г. Львова), Игорь Завальнюк (экс-заместитель председателя Одесского окружного административного суда), Анатолий Лазаренко (бывший председатель Летичевского районного суда Хмельницкой области) и Елена Первушина, которая возглавляла Голосеевский районный суд г. Киева до 9 февраля с.г., когда решением судейского коллектива этого суда ее административные полномочия были досрочно прекращены. Правда, для некоторых бывших руководителей такая жертва является номинальной: прекращение их административных полномочий оказалось лишь вопросом времени, причем всего нескольких месяцев, поскольку у них за плечами было уже две руководящие каденции. Хотя, возможно, в вопросе сроков административных полномочий судей не все так однозначно. По крайней мере в судах возникают вопросы: может ли нынешнее руководство, которое еще весной 2014 года избрали на один год в соответствии с предписаниями заключительных и переходных положений Закона Украины «О восстановлении доверия к судебной власти на Украине», затем весной 2015-го избрали еще на два года, согласно изменениям, предусмотренным Законом Украины «Об обеспечении права на справедливый суд», в этом году претендовать на руководящие должности? Не исключено, что разрешить эту дилемму уже в скором времени (на первом мартовском заседании) сможет Совет судей Украины, предоставив судам соответствующее разъяснение.

При этом среди претендентов на кресла членов ВСП есть и один действующий представитель административной «верхушки». Тарас Оксюта является заместителем председателя Соломенского районного суда столицы. В своем письменном заявлении об отсутствии ограничений относительно членства в ВСП в соответствии со статьей 6 Закона Украины «О Высшем совете правосудия», а также о соответствии требованиям относительно несовместительства или обязательства выполнить требования относительно несовместительства в случае избрания (назначения) членом ВСП, г-н Оксюта сообщает о наличии у него ограничения для избрания членом ВСП, определенного пунктом 5 части 10 статьи 6 указанного закона, а именно: он занимает административную должность в суде. При этом он обязуется устранить данное несоответствие в случае избрания его членом ВСП.

Последний кадровый акцент в рамках этого материала, который мы бы хотели сделать, рассказывая о претендентах в состав ВСП, касается членов Совета судей Украины. Всего на места в ВСП претендуют пять представителей высшего органа судейского самоуправления: Татьяна Чумаченко, Руслан Арсирий, Григорий Алейников, Тарас Багрий и Богдан Монич, который является заместителем председателя Совета судей Украины. В случае если именно они окажутся победителями этого кадрового марафона, им придется прекратить свои полномочия в качестве членов Совета судей Украины, поскольку в части 9 статьи 6 Закона Украины «О Высшем совете правосудия» содержится табу на участие членов ВСП (судей, прокуроров, адвокатов) в соответствующих органах самоуправления.

Впрочем, даже если избрание нынешних членов Совета судей Украины (всех или некоторых) в состав ВСП не послужит веским аргументом для новых кадровых поисков (дескать, и без нескольких членов Совет судей Украины будет полномочным), катализатором для обновления состава высшего органа судейского самоуправления могут послужить предписания части 2 статьи 133 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей». Следует отметить, что указанными положениями устанавливаются новые квотные правила вхождения в этот орган судейского самоуправления представителей от разных юрисдикций и судов разных уровней. Новые принципы представительства в Совете судей Украины создавались с учетом будущих метаморфоз, которые должны произойти на вершине судебного Олимпа, а также в связи с созданием двух новых высших специализированных судов. Но, возможно, что как раз в связи с тем, что новые ВС, Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности и Высший антикоррупционный суд еще не созданы, в середине марта с.г. вопрос относительно переизбрания членов Совета судей Украины делегатами съезда так и не будет реанимирован.