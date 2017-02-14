Медиаправо

Судебная практика
Применение налоговой социальной льготы при оплате труда осужденных правомерно
Законом Украины «О налоге на доходы физических лиц» и НК Украины не предусмотрен особый порядок налогообложения доходов физических лиц, которые отбывают наказание в виде лишения свободы и получают заработную плату за выполнение общественно полезного труда, а также не предусмотрен запрет на применение к заработной плате таких осужденных налоговой социальной льготы. Поэтому при применении налоговой социальной льготы к заработной плате указанных осужденных учитываются определенные в этих законодательных актах условия для ее применения
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