Медиаправо

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Судебная практика

№ 7 (999) Медиаправоот 14/02/17 (Судебная практика)

Налоговая консультация не является обязательной для исполнения

Налоговые консультации не имеют силы правового акта, фактически являются позицией налогового органа относительно того, как должна применяться норма права, а потому не могут вступать в конкуренцию с другими решениями (нормативно-правовыми актами или правовыми актами индивидуального действия) субъекта властных полномочий, поскольку по юридической природе отличаются от них

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