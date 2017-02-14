Медиаправо

Частная практика
LEMAN International Law Group расширяет международные связи
LEMAN International Law Group и Nasos A. Kyriakides & Partners подписали Меморандум о сотрудничестве с целью эффективной юридической поддержки клиентов, которые занимаются хозяйственной деятельностью на Украине и в Республике Кипр. Сотрудничество в большей степени касается корпоративного, финансового, банковского и налогового права.
ДОСТУП К ЭТОМУ МАТЕРИАЛУ ПЛАТНЫЙ
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