Медиаправо

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Судебная практика

№ 7 (999) Медиаправоот 14/02/17 (Судебная практика)

ВАСУ не удовлетворил иск к ВККС адвоката, которому было отказано в допуске к конкурсу

Высший административный суд Украины отказал гр-ну А. в удовлетворении иска к ВККС о признании Положения о проведении конкурса на занятие вакантной должности судьи и Условий проведения конкурса на занятие вакантных должностей судей кассационных судов в составе ВС в определенной части незаконными. Также гр-н А. просил признать противоправным решение ВККС об отказе в допуске к участию в конкурсе в ВС. Истец просит отменить «локальные документы» Комиссии в части необходимости предоставления копий судебных решений и других процессуальных документов, подтверждающих опыт профессиональной деятельности адвоката по представительству в суде. Он считает, что такое требование противоречит законодательству. ВККС отказала истцу в допуске на основании непредоставления им надлежащих доказательств о подтверждении опыта профессиональной деятельности адвоката. ВАСУ отметил, что именно судебные решения с указанием имени адвоката, а также отдельные процессуальные решения являются допустимыми доказательствами обеспечения с его стороны реализации прав и обязательств клиента в соответствующем производстве.

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