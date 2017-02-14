Медиаправо

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Судебная практика

№ 7 (999) Медиаправоот 14/02/17 (Судебная практика)

ВСУ отказал в пересмотре постановления ВАСУ по делу члена ВСЮ

7 февраля с.г. Верховный Суд Укра­ины отказал в удовлетворении заявления о пересмотре постановления Высшего административного суда Украины по делу по иску Екатерины Коваль, Инны Рафальской, Ро­с­тислава Кравца к Высшему совету юстиции при участии третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований на предмет спора на стороне ответчика: члена ВСЮ Павла Гречковского, НААУ в лице САУ, о признании неправомерным бездействия и обязательстве совершить определенные действия. Истцы просили признать неправомерным бездействие ВСЮ, выраженное в непроведении проверки в отношении неустранения г-ном Гречковским несовместимости работы во ВСЮ с деятельностью на должности секретаря САУ в течение 30 дней со дня избрания членом ВСЮ. В свое время ВАСУ установил отсутствие доказательств, подтверждающих невыполнение членом ВСЮ требований, предусмотренных Законами Украины «О Высшем совете юстиции», «О предотвращении коррупции» и «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» относительно несовместимости занимаемых им должностей или нарушения последним ограничений по совмещению должностей.

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