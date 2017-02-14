Медиаправо

Судебная практика
Трудовая повинность
Взыскание среднего заработка как мера ответственности работодателя может применяться за задержку либо выплаты заработной платы, либо выдачи трудовой книжки
Трудовое законодательство предусматривает ответственность работодателя в случае нарушения им предусмотренных статьей 47 Кодекса законов о труде (КЗоТ) Украины обязанностей по выдаче работнику трудовой книжки и проведению с ним расчета в день его увольнения (или не позже следующего дня после предъявления требования о расчете, в случае если работник в день увольнения не работал). В частности, за задержку выплаты надлежащих работнику сумм работодатель должен выплатить средний заработок за все время задержки по день фактической выплаты. Впрочем, такая же ответственность предусмотрена и за задержку выдачи трудовой книжки. Данные меры направлены на компенсацию уволенному работнику потерь от неполучения заработной платы или невозможности трудоустройства. Но на практике возник вопрос о возможности одновременного применения к работодателю указанных санкций. Свой вывод по этому поводу в порядке устранения неодинаковости практики сделал 18 января с.г. Верховный Суд Украины при рассмотрении дела № 6-2912цс16.
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