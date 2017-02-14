Медиаправо

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Судебная практика

№ 7 (999) Медиаправоот 14/02/17 (Судебная практика)

Трудовая повинность

Взыскание среднего заработка как мера ответственности работодателя может применяться за задержку либо выплаты заработной платы, либо выдачи трудовой книжки

Анатолий Гвоздецкий

«Юридическая практика»



Трудовое законодательство предусматривает ответственность работодателя в случае нарушения им предусмотренных статьей 47 Кодекса законов о труде (КЗоТ) Украины обязанностей по выдаче работнику трудовой книжки и проведению с ним расчета в день его увольнения (или не позже следующего дня после предъявления требования о расчете, в случае если работник в день увольнения не работал). В частности, за задержку выплаты надлежащих работнику сумм работодатель должен выплатить средний заработок за все время задержки по день фактической выплаты. Впрочем, такая же ответственность предусмотрена и за задержку выдачи трудовой книжки. Данные меры направлены на компенсацию уволенному работнику потерь от неполучения заработной платы или невозможности трудоустройства. Но на практике возник вопрос о возможности одновременного применения к работодателю указанных санкций. Свой вывод по этому поводу в порядке устранения неодинаковости практики сделал 18 января с.г. Верховный Суд Украины при рассмотрении дела № 6-2912цс16.

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