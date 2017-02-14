Медиаправо

Частная практика
ЮФ «Василь Кисиль и Партнеры» защитила интересы «Львовской политехники» в ВСУ
Юридическая фирма «Василь Кисиль и Партнеры» защитила в Верховном Суде Украины интересы Национального университета «Львовская политехника», выступавшего в качестве третьего лица в сложном споре с участием неплатежеспособного банка. Спор касался признания прекращенными правоотношений между банком и другой компанией в связи с зачетом встречных требований.
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