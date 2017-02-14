Медиаправо

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Частная практика

№ 7 (999) Медиаправоот 14/02/17 (Частная практика)

ЮФ «Василь Кисиль и Партнеры» защитила интересы «Львовской политехники» в ВСУ

Юридическая фирма «Василь Кисиль и Партнеры» защитила в Верховном Суде Украины интересы Национального университета «Львовская политехника», выступавшего в качестве третьего лица в сложном споре с участием неплатежеспособного банка. Спор касался признания прекращенными правоотношений между банком и другой компанией в связи с зачетом встречных требований.

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